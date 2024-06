Saiba onde aplicar o charme e a originalidade dos muxarabis e cobogós

Sabe quando você quer separar os ambientes, mas não quer colocar uma parede tapando a visão por completo? Os elementos vazados como muxarabis e cobogós estão aí como opção para dar aquele efeito de mostra e não mostra tão charmoso no design. Os painéis podem ser feitos de madeira, cerâmica e até vidro.

O conceito de espaços cada vez mais abertos e amplos segue em alta e esses elementos têm a funcionalidade de delimitar os ambientes, além de também transformá-los por meio da ventilação e iluminação. Qualquer ambiente pode receber os elementos que são muito mais um ornamento de design do que simples divisórias.

Veja também Ana Karenyna Nichos e prateleiras para decorar e organizar Ana Karenyna Armários de banheiro: como escolher e preservar?

Muxarabi x Cobogós

Legenda: Muxarabi em projeto do escritório Pietro Terlizzzi Arquitetura Foto: Foto: Guilherme Pucci

O muxarabi tem origem árabe e consiste em um treliçado de madeira. Sua principal característica são os desenhos geométricos obtidos por ripas de madeira sobrepostas. É super elegante, sofisticado e indicado para áreas internas.

Já o Cobogó, é uma criação brasileira e surgiu com a finalidade de promover a privacidade com a combinação de luz e clima arejado. Uma solução inteligente e, diga-se de passagem, pra lá de charmosa. Pode ser feito de materiais resistentes como cerâmicas, concreto, porcelana e vidro, podendo ser usado em ambientes internos e externos.

Legenda: Muxarabi divide sala e varanda em projeto de Pietro Terlizzzi Arquitetura Foto: Foto: Guilherme Pucci

Mais que divisórias

Os dois elementos funcionam super bem tanto em residências amplas, como em apartamentos compactos. Imagine um flat em que os ambientes dividem o mesmo espaço com a sala de TV de frente para a cama. Um belo muxarabi treliçado pode garantir a discrição necessária do quarto fazendo a divisão dos ambientes com leveza.

Muxarabis e cobogós têm mais semelhanças que diferenças quando falamos de conceito, mas no design se diferenciam por suas formas. Os muxarabis são mais orgânicos e clássicos, enquanto os cobogós tem uma estética mais reta e moderna.

Ambos elementos não podem ser considerados peças estruturais em um projeto, atuando apenas como detalhe estético e também com a funcionalidade do controle da incidência solar ou como barreira de transparência do espaço interno com o externo.

Legenda: Projeto Pietro Terlizzzi Arquitetura Foto: Foto: Guilherme Pucci

Uma boa dica na hora de escolher onde instalar, é optar por um cantinho que tenha forte incidência solar. De dia, a luz do sol faz um efeito bonito com sombra do desenho do lado de dentro e, de noite, faz esse desenho do lado de fora com a luz artificial. Estou encantada com o charme e originalidade dos muxarabis e cobogós e vocês?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora