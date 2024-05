Nichos e prateleiras para decorar e organizar

Se você está em busca de ideias para preencher uma parede vazia e sem graça, apostar em nichos e prateleiras pode ser uma excelente opção. Com custo baixo, esse detalhe especial no décor também contribui com a organização de itens em qualquer ambiente da casa.

No banheiro, a prateleira é uma solução acessível para acomodar produtos de higiene pessoal dentro ou fora da área molhada. A possibilidade de materiais é infinita passando pelo vidro, MDF, pedra natural, serralheria, entre outros. Avalie o que você vai acomodar para definir o material, pois alguns suportam mais peso que outros. Vidro é mais delicado e a madeira mais robusta.

Legenda: Escritório Go Up Arquitetura Foto: Robson Figueiredo

Em quartos, as prateleiras são um suporte para posicionar acima de uma mesa de estudos e acomodar livros ou adornos decorativos. A profundidade indicada para a prateleira neste caso é de 35cm, uma medida padrão. Diferente das prateleiras recomendadas para criar uma galeria de quadros na sala, por exemplo, em que a profundidade é entre 9 e 12cm.

Assimetria em alta

O comprimento desse nicho ou prateleira vai depender do tamanho do espaço que você tem e como quer decorar. Algo que está em alta é a assimetria no posicionamento dos nichos ou prateleiras. O que significa não ser necessário posicionar milimetricamente um nicho ou prateleira abaixo um do outro.

Legenda: Projeto de Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci

Dessa forma, você usa a criatividade para posicionar criando movimento e harmonia na parede do seu ambiente. Uma mais para esquerda, outra mais para a direita com um palmo ou mais de altura entre elas, esse espaçamento vai depender do que você vai acomodar ali. O resultado é lindo.

Organização acessível

Nichos e prateleiras são uma mão na roda quando você não quer investir em armários no ambiente naquele momento. Há algumas opções de instalação visando o design como as suspensas com parafuso embutido. Tem também o modelo mão francesa, em que hoje pode vir com metais pretos, dourado, entre outros.

Legenda: Escritório Go Up Arquitetura Foto: Robson Figueiredo

Muito além do funcional, hoje as prateleiras são utilizadas para dar destaque aos objetos expostos. Pode ser desde materiais de limpeza na área de serviço, como também uma bela coleção de livros ou lembranças de viagens.

Uma forte tendência, inclusive, que já estão apostando na gringa e aos poucos vai chegando por aqui, é o retorno dos potes expostos na cozinha. Em tempos de minimalismo em que está tudo limpo por fora com armazenamento total dentro dos armários, voltamos aquele ponto de casa com cara de lar.

Legenda: Escritório Go Up Arquitetura Foto: Robson Figueiredo

Vai me dizer que biscoitos em potes de vidro na prateleira na cozinha lembram muito casa de vó. Inspire-se nas ideias!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

