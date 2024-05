Mesa posta temática inspirada na Costa Amalfitana

Já falamos por aqui sobre como o hábito das celebrações em volta da mesa fortalecem os laços com quem amamos. Celebrei meu aniversário com uma mesa para sete pessoas inspirada nas cores e frescor da Costa Amalfitana, na Itália, e quero te mostrar os detalhes preciosos desse momento.

Ao definirmos um tema para um almoço ou jantar, é a oportunidade perfeita para explorar a criatividade na mesa posta. Comece definindo uma cartela de cores e elementos para, então, criar todo o cenário: jogos americanos, taças, flores, velas, pratos, menu, entre outros.

Veja também Ana Karenyna Uma festa afetiva: dicas de decoração e organização para aniversário de 1 ano Ana Karenyna Armários de banheiro: como escolher e preservar?

Limão siciliano em detalhes

Por aqui, o limão siciliano é o principal elemento que remete a Costa Amalfitana, mas não queria algo tão óbvio por toda a decoração. Então, esse elemento marca presença em detalhes. Está como marcador de lugar amarrando o nome no fio de sisal e também como sobremesa, servindo um mousse de limão na casquinha da fruta. Lindo!

O colorido vibrante com de rosa, laranja, verde e amarelo são a base dessa decoração. Isso refletiu um encantamento visual de primeira impressão impactante. Desde o bolo, velas, guardanapos, pratos... tudo harmonizava entre si e encantou os convidados.

Pratos personalizados

Uma ideia para não encher a mesa com louças de limão siciliano, é usar palavras italianas nos pratos. Escolhi algumas bem famosas como “Grazie” e “Ciao Bella”, para estampar os pratos. Uma artista cearense local fez esse trabalho lindo de pincelar as palavras com as cores da festa. Isso criou um momento divertido entre os convidados tentando falar as palavras com todo sotaque italiano. Inspire-se!

Velas coloridas

Todo esse colorido teve outro elemento em destaque na mesa, que foram as velas torcidas compridas. Já anota aí que essa é uma forte tendência nas decorações, viu? Criam clima acolhedor e decoram com muito charme. Usei mini vasinhos de cerâmica como castiçais e isso deu um toque criativo especial.

Outra ideia acessível e que personaliza o momento é usar porta-retrato ou quadros para emoldurar imagens que remetam ao tema da festa. Posicionei os meus logo no balcão de entrada da casa e já cria um clima assim que o convidado entra. Como o tema era Costa Amalfitana, escolhi imagens em aquarela das paisagens por lá. Uma lindeza só!

Atmosfera encantadora

Muitos pilares encantam em uma mesa posta. Desde a decoração caprichada que, quando temática, cria uma atmosfera que nos teletransporta para as ruelas de Amalfi, por exemplo. Coloque uma playlist com o tema e aproveite o momento.

A organização também de ter lugares definidos para cada item faz com que a refeição aconteça de forma leve, sem bagunça. De entrada, servimos uma tábua de frios e massas de manu principal, harmonizando com vinho e o mousse de limão de sobremesa. Um menu prático e delicioso.

A mesa posta não deixa de ser uma celebração da comida. É valorização do que está sendo servido, de gratidão pelo que se tem e por quem se tem. A mesa é palco de momentos memoráveis e nosso olhar ama o que é belo. Por isso, capriche sempre com todo afeto e amor.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora