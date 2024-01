Uma festa afetiva: dicas de decoração e organização para aniversário de 1 ano

O filho pode até não lembrar da festa de aniversário de um ano, mas não tenho dúvidas que celebrar esse momento é inesquecível para os pais. Na maternidade, os dias são longos e os anos são curtos. Festeje cada etapa, pois o tempo voa e foi com esse tema que festejei os primeiros doze meses de vida do meu filho. Quero te inspirar a fazer o mesmo.

A paleta de cores marrom, bege e verde oliva pincelou todos os detalhes da festa para 60 convidados. Minha primeira dica na hora de organizar um evento é criar um checklist do que deseja para o momento: local, horário, número de convidados, identidade visual, bolo e doces, o que será servido, atrações e mais.

Horário da festa x rotina do bebê

Ao definir cada item, leve em consideração que é uma festa com crianças e segue um cronograma especial. Escolha um horário, por exemplo, que encaixe na janela de soneca do aniversariante para que ele também fique confortável e se divirta.

Legenda: Cones de frios de entradas e bar de chocolates Foto: Esdras Rodrigues

Por aqui, o horário de 15h30 foi perfeito, inclusive, para definir o menu como um lanche. Frios e salgadinhos de entradas, rodízio de pizzas de prato principal e docinhos de sobremesa. Enxuto, prático e que agrada tanto paladar infantil, como também adulto.

Decoração afetiva

Acredito que o diferencial está nos detalhes afetivos inseridos na decoração. Que tal um painel com fotos dos doze meses da criança? Outra ideia legal são biscoitos decorados com frases do momento que o bebê vive. Sugestões: o que gosta de comer, o que já fala, quantos dentinhos tem. Tudo isso personaliza a festa.

Legenda: Detalhas afetivos: frases do bebê Foto: Esdras Rodrigues

Legenda: Painel com fotos de meses do bebê Foto: Esdras Rodrigues

Sou fã de balões e do efeito festivo que proporcionam na mesa de bolo. Apostar nesse cantinho como cenário principal da festa faz com que a gente economize, inclusive. No mesmo ambiente estão os bolos e doces, prateleiras com lembrancinhas e painel de fotos.

Essa é uma estratégia para quem tem espaço reduzido em um salão de festas, mas também otimiza os gastos, pois dispensa balões em todos os cantos do evento. A cascata de balão utilizada no cenário principal já decora esses três cantinhos. Além de funcionar como selfie point, local em que serão feitas as fotos principais.

Cartela de cores e mesa posta

Todos os detalhes da festa tinham as cores e elementos da identidade visual que criei para o aniversário. Balões, relógios, aviões e nuvens estampados no menu de papel sobreposto no prato, além de tags personalizadas com a mesma tipografia. Isso tudo cria uma harmonia aos olhos, é convidativo e abraça quem chega.

Legenda: Mesa posta Foto: Esdras Rodrigues

Legenda: Ter uma cartela de cores definida deixa tudo em harmonia Foto: Esdras Rodrigues

Legenda: Uma festa pensada para a criança Foto: Esdras Rodrigues

Decidi fazer mesa posta com sousplat, pratos, guardanapos, talheres e taças servindo individualmente cada convidado. Isso foi possível por ter os lugares certos e alugar a quantidade de louças ideal para o momento. Mesclamos os tons marrom, verde oliva e bege nas peças e o resultado ficou incrível. No centro de mesa, um abajur sem fio. Puro charme!

Para finalizar, é importante também definir recreação e entretenimento para uma festa com crianças para que elas não fiquem entediadas no salão. No mais, é só curtir e festejar esse momento tão especial na vida. A fotografia eterniza e nos faz querer voltar no tempo ao folhear o álbum. Inspire-se!

