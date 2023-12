Como escolher a escada certa para seu espaço? Conheça os tipos e características

Reta, espiral, flutuante, circular ou caracol. Você já parou para observar o design das escadas em residências e empreendimentos comerciais? Cada projeto tem as suas especificidades, mas todas têm em comum a preocupação com a funcionalidade, segurança e o visual estético.

Para começar as inspirações, vamos falar dessa escada de caracol projetada em um duplex pelo arquiteto Pietro Terlizzi. Com a premissa de otimizar espaço, ela foi construída nesse design espiral. A cor amarela complementa o visual moderno e acaba por ser um destaque no décor, chamando a atenção até de quem vê de fora do apartamento.

Veja também

Tipos de escada

Pietro enfatiza que a decisão pelo desenho tem uma ligação direta com o espaço disponível. Para ambientes internos, recomenda-se alguns tipos de escada como, por exemplo, a formato reto. É considerada a mais simples e é uma opção funcional para espaços retangulares ou lineares.

Já a escada no formato em “L”, muda a direção da subida ou descida em um ângulo de 90º, que é o que forma o “L”. Também existe a escada flutuante, que é projetada sem o suporte tradicional e os degraus parecem flutuar. A fixação de cada um deles é feita diretamente na parede.

Legenda: Escada flutuante em madeira maciça Foto: Guilherme Pucci

Legenda: Estrutura da escada em L foi erguida em concreto armado com o piso revestido em madeira cumaru, tal qual o apoio do corrimão engendrado em ferro pintado de branco

O design da escada circular é caracterizado pelos degraus dispostos em círculo, podendo até vir acompanhada de um poste central ou um vão circular vazado. Tudo vai depender da estética que queira para o projeto. Também seguindo esse conceito curvo, tem a escada caracol que é compacta e eficiente.

Outro modelo comumente visto em ambientes internos é a escada em cascata, que tem degraus em tamanhos diferentes, um mais largo que o outro, o que dá a impressão de “cascatear” da parede.

O material ideal

Seja para apartamentos ou residências, a estética e durabilidade das estruturas são fatores que devem ser avaliados juntos. Tudo vai depender das demandas específicas dos projetos e, claro, do orçamento disponível.

Ao longo do tempo, umas diversas possibilidades de materiais mais usados são o aço inoxidável, ferro forjado, madeira, cabo de aço e vidro. “A seleção cuidadosa desses materiais não apenas complementa o design do ambiente, mas também contribui significativamente para o resguardo dos moradores e a acessibilidade”, avalia Pietro.

Ah, um ponto importante na construção de uma escada é o corrimão, um elemento de proteção que também ganha design arrojado para complementar escada. Entre as dicas está que os elementos devem ser bem instalados e firmes, e, para garantir o apoio constante, não podem ter interrupções. A altura ideal do corrimão varia entre 92 e 94 cm a partir do piso finalizado. Também por questão de segurança, deve existir iluminação na escada. Gostou das dicas? Inspire-se!

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora