Casa organizada com crianças é possível?

A chegada de uma criança em casa preenche o espaço de cor e muito amor. Nada será como antes, claro, pois agora tudo funciona em um novo ritmo. A cadeirinha de alimentação, carrinho, bebê conforto, brinquedos e tantos outros itens chegam para decorar a nossa sala por uma doce temporada. Sem neura e com algumas estratégias, é possível manter cada coisa em seu lugar.

Para começar, como toda premissa de organização, tudo precisa ter um lugar para ser armazenado. Por aqui, por exemplo, com um bebê de quase dez meses engatinhando pela casa, a sala virou brinquedoteca, como na maioria das casas com crianças, e esvaziei uma gaveta do rack para guardar os brinquedos.

Legenda: Gaveta no rack de tv armazena brinquedos e ajuda a manter organização Foto: Acervo Pessoal

Espaços multiuso

Ao longo do dia, temos tapete emborrachado, pelúcias e brinquedos no chão. É uma bagunça tão gostosa e reflete um colorido cheio de vida. Tudo é recolhido de uma forma muito prática durante as sonecas e ao iniciar a rotina noturna. Em poucos minutos, a sala volta a ter cara de sala. Isso também é importante para fluir a rotina dos pais, seja para momentos de descanso ou que requer maior concentração.

Uma dica importante da arquiteta Patricia Miranda, que costuma criar esses espaços multiuso inteligentes em seus projetos, é que esse gavetão ou prateleira, esteja ao alcance das crianças para que se torne um hábito ensinar a guardar quando já entender a dinâmica.

Legenda: Arquiteta Patricia Miranda utilizou bancos coloridos que também armazenam os brinquedos Foto: Cacá Bratke/ Divulgação

Além do fácil acesso para pegar os brinquedos, envolver as crianças nessa rotina de organização é importante. Caso não tenha espaço de armazenamento em móvel, use caixas organizadoras para guardar os brinquedos. Hoje existem opções até com rodinha, o que facilita mover de um ambiente para o outro.

Zonas de atividades

Outra boa dica é criar zonas de atividades em casa. Crianças amam rotina e têm os cantinhos para realizar suas atividades, seja de estudo, brincadeiras, refeições ou sonecas.

Veja também

Isso ajuda a definir horários para cada momento, o que maximiza o potencial de aprendizado e diversão. "Ao valorizar um espaço multiuso, onde as crianças podem explorar seu lado criativo enquanto se dedicam aos estudos, estamos não apenas fomentando a disciplina, mas também incentivando a imaginação e a flexibilidade", detalha Patricia.

Legenda: Móveis que unem funcionalidade e estética colaboram com o melhor aproveitamento do espaço Foto: Cacá Bratke/ Divulgação

Praticidade na rotina

Quem tem criança em casa, sabe o quanto a escolha do mobiliário e tecidos podem interferir na praticidade na limpeza dos ambientes, por exemplo. Superfícies como couro sintético e tecidos resistentes às manchas são indicados para móveis e estofados, e os pisos de madeira, vinil e porcelanato são infinitamente mais simples para limpar quando comparados ao carpete.

Essa praticidade também se dá com a organização vertical com prateleiras para livros, por exemplo, na altura das crianças. Usar as paredes é uma ótima estratégia para armazenar brinquedos e ao mesmo tempo manter o espaço de circulação livre.

Legenda: No projeto da arquiteta Patricia Miranda, móvel embeleza com ludicidade e ajuda na organização do quarto Foto: Edson Ferreira/ Divulgação

No mais, a última dica é usar a decoração a seu favor. Ao escolher caixas organizadoras ou desenhar móveis para armazenamento dos brinquedos, aposte em opções que mesclem funcionalidade e estética. Uma caixa organizadora bonita no estilo de cestaria compõe cantinhos na sala ou quarto, por exemplo, com muito charme. Sem esquecer, claro, de coordenar as cores desses itens com o restante do décor da casa.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora