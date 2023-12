Muitos talvez não saibam, mas o trabalho de um arquiteto nem sempre termina ao finalizar uma obra. A produção de interiores é um plus no serviço prestado que muitos clientes não abrem mão. É a etapa que inclui a escolha de detalhes e objetos que dão um toque especial, pincelando a tela em branco e deixando cada espaço com a personalidade do morador.

Sabemos que a decoração de uma casa é feita ao longo de uma vida e por etapas, acompanhando as fases da família. Logo, esse suporte inicial é para imprimir além de personalidade, também conforto para quem mora ali. A produção de interiores inclui o auxílio na escolha de porta-retratos, luminárias, esculturas, roupa de cama e banho, almofadas, tapetes e demais adornos decorativos.

Profissionais realizam a curadoria em lojas

A arquiteta Marta Martins revela que ao longo da obra, passa a conhecer mais os clientes e isso a conduz no processo de curadoria em lojas físicas e online, na escolha de peças de decoração assertivas para o projeto. Muitas das vezes esse cliente pode não ter tempo ou mesmo afinidade com decoração, e essa consultoria funciona como uma bússola.

Legenda: Misturar cores, materiais e texturas deve partir de um estudo sobre a intenção do que se quer transmitir no ambiente e quais elementos conversam da melhor maneira Foto: Julia Herman

É como vestir a casa antes de entregar para o morador, sabe? Com o diferencial dele estar ali fazendo parte do processo das escolhas em cores, tecidos e texturas. E isso também inclui avaliar o enxoval e itens de decoração que os clientes já possuam para mesclar itens antigos e novos com harmonia.

Atenção ao gosto pessoal de quem mora ali

Essa espécie de quebra-cabeça com peças únicas, expressa a mensagem daquilo que é essencial para o morador. A casa tem que ter a alma de quem ali vive, por isso não é o gosto pessoal do arquiteto ou as tendências que estão em xeque nesse momento. É importante entender se o apreço do cliente é pelo colorido intenso ou por uma forte mistura, se gosta de neutro ou do monocromático, por exemplo.

Toda casa conta uma história que é escrita ao longo da vida. Ao ter essa orientação de profissionais nessas páginas iniciais do processo decorativo, há maiores chances de fazer investimento assertivo na composição e escolhas dos itens decorativos. Tudo é feito de acordo com o budget do cliente, claro. Já conhecia esse serviço?

