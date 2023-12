Aposte nas entradinhas individuais para o Natal e sirva seus convidados com charme

Em uma das épocas mais festivas do ano, costumamos receber ainda mais familiares e amigos em casa para celebrar. Trouxe ideias para te inspirar a inovar na forma de servir as entradas, dispensando as clássicas tábuas e salgadinhos.

Que tal uma mini entrada? Essa é uma forma charmosa de servir queijos, torradas e embutidos. Você pode usar cumbucas, pratos e panelinhas de porcelana para ornamentar e porcionar os itens por pessoa.

A sugestão é que, em uma mesa posta, as mini entradas fiquem acomodadas já no lugar do convidado. É uma forma de abraçar e dar as boas-vindas de um jeito muito especial. Escolha a peça que irá servir em um tom que harmonize com a decoração da mesa e use a criatividade para montar.

Mini guirlanda comestível

Na temática natalina, essa mini guirlanda vai ser um toque decorativo e delicioso na sua mesa. Use uma cumbuca redonda para montar e comece usando o alecrim como base fazendo um arco em todo fundo da peça. No meio, coloque queijo parmesão fatiado e finalize colorindo essa guirlanda com passas, pimenta biquinho e castanhas. Um charminho a mais é complementar com um biscoito natalino. Coisa linda, né?

Panelinha de porcelana

Seja num café da manhã ou almoço, a proposta da panela de porcelana é uma boa pedida. Sem muito mistério, a ideia aqui é preencher a peça com itens deliciosos e que harmonizem no paladar: pão, queijo, torradas, biscoito de chocolate, pepperoni e toque de alecrim para colorir. O toque temático ficou por conta do guardanapo de tecido amarrado na alça da mini panela. Puro charme!

Legenda: Use a criatividade e as louças que tiver em casa para criar uma linda apresentação Foto: Acervo Pessoal

Prato de frios

Nessa ideia, você vai usar prato de sobremesa para reproduzir uma tábua de frios. A premissa de agrupar os itens por tipo segue aqui: queijos de um lado, passas de outro, castanhas também separadas, torradas e o que mais tiver. O efeito visual dessa organização no prato é lindo e de dar água na boca. Finalize com uma folha de alecrim, bolinhas de Natal um biscoito temático. Essa mini entrada é um sucesso!

Gostaram das ideias? Essa é a hora em que você visita o seu acervo de louças para usar o que já tem de uma forma diferente. Aquela cumbuca esquecida no fundo do armário pode servir mini entradas com muito charme. Pratos de sobremesas com cores e texturas também são bem-vindos nessas produções. Inspire-se e arrase por aí!

Legenda: O conceito de tábua de frios adaptado para porções individuais Foto: Acervo Pessoal

