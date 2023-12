Confira cinco ideias natalinas para personalizar a mesa

Por aqui, os detalhes não passam despercebidos e hoje quero te inspirar a personalizar as suas mesas de Natal, do café ao jantar, com um compilado de dicas práticas e, diga-se de passagem, para lá de encantadoras.

Esqueça a ideia de que é necessário louças temáticas para criar uma atmosfera natalina acolhedora na mesa. Foque na cartela de cores e adornos para criar uma composição lúdica, festiva e funcional.

Legenda: Com dicas simples, você pode deixar sua festa de Natal mais charmosa Foto: Acervo Pessoal

Talher abraçado pelo guardanapo

Experimente usar guardanapos de tecido para amarrar os talheres e acomodá-los em uma cestaria ao lado da pilha de pratos. Pode ser em tecido xadrez ou nas cores do Natal, como o verde, vermelho e branco.

Essa mesma ideia funciona para uma mesa posta com o talher amarrado dessa forma e posicionado em cima do prato. Olha que beleza! Na imagem, a ideia é usar em um café da manhã ou tarde, mas você pode adaptar para a refeição que for servir.

Legenda: Truques com charme para os talheres Foto: Acervo Pessoal

Mini guirlanda no prato

Ainda falando sobre personalizar a mesa de forma prática, que tal usar uma mini guirlanda com contexto decorativo? Elas costumam ter valores acessíveis no mercado e dão um toque especial no prato na mesa de Natal. Uma em cada prato e o efeito visual da mesa preenchida é belíssimo!

Na hora de servir as comidas, use a criatividade e traga os adornos natalinos da árvore para a mesa. Nessa ideia de rabanada em uma queijeira, por exemplo, empilhei os pedaços e acrescentei bolas de natal para deixar temático. Lindo, lindo!

Doces temáticos são bem-vindos

Apostar em itens comestíveis no tema da festividade também confere um charme a parte ao momento. No Natal, os biscoitos são super característicos, assim como cupcakes, bolos e outros doces personalizados com itens natalinos. Ao preparar o menu, já insere alguns deles na lista e vai fazer a diferença.

Legenda: Doces temáticos fazem a diferença na hora de montar a sua decoração Foto: Acervo Pessoal

Altura e movimento na mesa

Legenda: Mesa posta natalina Foto: Acervo Pessoal

Para finalizar, uma dica de ouro que também dá um toque todo especial na sua mesa é brincar com as alturas dos itens de decoração e comida servida. Use boleiras para acomodar adornos, além de panetones e demais delícias.

A proposta é que se crie um movimento nessa mesa com comidas servidas em travessas e também em peças que tenham alturas variadas. O efeito visual é incrível e dá destaque aos detalhes pensados e posicionados com todo capricho. Desejo um Feliz Natal e Boas Festas!

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora