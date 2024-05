Armários de banheiro: como escolher e preservar?

O banheiro é um ambiente com muita umidade em que utilizamos vapor quente diariamente, além de termos o hábito de lavar com grande volume de água na hora da faxina. É importante escolher o armário certo para o espaço, tanto em estilo, material e também acabamento, visando funcionalidade e manutenção prática.

É desafiador criar um móvel totalmente à prova d’água, mas há possibilidades de instalar armários resistentes à água com o MDF ultra, por exemplo. O material é o queridinho por ter possibilidades de cores e encaixar em diferentes projetos. A bancada para acomodá-lo, claro, recomenda-se ser de pedra natural como mármore ou granito.

Legenda: Bancada em pedra natural e armário com espelho. Projeto Cristiane Schiavoni Foto: Luis Gomes

“Quando falamos em armários de banheiro, para podermos ter gavetas, portas ou até mesmo gavetões destinados à colocação de roupa suja, o MDF, principalmente o Ultra, desempenha um ótimo papel e oferece infinitas possibilidades”, afirma a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Personalizando o ambiente

É importante que o desenho deste móvel seja feito bem calculado, conferindo medidas para aproveitar todo o espaço. O estilo de vida dos moradores entra em cena para definir gavetas, prateleiras e espaço geral de armazenamento. Na intimidade, cada pessoa tem suas peculiaridades como guardar escova de dente na bancada ou na gaveta.

Caso a metragem do espaço permita, há casais que gostam de ter duas cubas de pia para uso separado. Dessa forma, o armário também é desenhado pensando no uso de cada pessoa. Há personalização para acomodar escovas, secadores e chapinha do lado feminino, enquanto do lado masculino itens como máquina de barbear e outros.

Legenda: Projeto Cristiane Schiavoni Foto: Foto: Carlos Piratininga

Otimizando espaço

Uma boa dica que usei aqui em casa e está super presente nos projetos de interiores atuais, é instalar armário também na parede de espelho. Usar armários suspensos é uma excelente forma de aproveitamento de espaço e, nesse caso, sem deixar de lado a estética.

A espessura mais compacta com 10cm ou 15cm no máximo permite acomodar itens de higiene pessoal mais utilizados no dia a dia como desodorantes, perfumes, hidratantes e outros. Belo, prático e funcional!

Legenda: Armário suspenso no projeto de Cristiane Schiavoni Foto: Foto: Carlos Piratininga

Serralheria é tendência

Entre as tendências para o ambiente, destaca-se a serralheria. É um elemento que propicia mais possibilidades de desenhos para o projeto do banheiro. “Junto com a estrutura, o material ainda pode compor com o vidro e a marcenaria, abrindo um leque de infinitas configurações para o ambiente, tanto no âmbito funcional, quanto para o décor”, destaca Cristina.

Para finalizar, duas dicas super importantes para a manutenção desses armários de banheiro: prefira os suspensos ao chão para facilitar na hora da limpeza do piso e evitar e inchar a peça. Evite jogar água diretamente no móvel, utilizando apenas um pano úmido sem produtos abrasivos na hora da limpeza.

Legenda: Serralheria como tendência no projeto de Cristiane Schiavoni Foto: Foto: Carlos Piratininga

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora