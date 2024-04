Beliche em quarto infantil: confira dicas de segurança e funcionalidade

Quem já teve beliche no quarto? Eu me recordo bem de já ter disputado a cama de cima com meus irmãos na infância. Em casa com mais de dois filhos, é a solução adotada por muitos pais para otimizar o espaço. Segue sendo uma opção inteligente, mas que requer cuidados com a segurança na instalação.

O uso do beliche não é recomendado para menores de seis anos, por exemplo, como orienta a arquiteta Patrícia Miranda. Ela também ressalta que não é interessante que o modelo de beliche seja um padrão, pois em cada projeto deve ser adequado conforme a idade e a estatura das crianças

“Dessa forma, elas irão ter total independência e autonomia para subir e descer”, pontua.

Legenda: Neste dormitório executado pela arquiteta Patricia Miranda, mais uma combinação da cama na parte superior e a inclusão de um modelo tradicional, mas dessa vez em um layout em ‘L’ Foto: Fotos: Cacá Bratke

Cores, design e degraus

Outro ponto importante é que o beliche esteja em harmonia com o restante do quarto e não como uma peça solta, sabe? Pensar nas cores, tonalidade do mdf, entre outros elementos para que tudo coordene. Além de otimizar espaço, o móvel também entra no mundo da fantasia do imaginário infantil. Toda criança ama escalar e ver o mundo de uma nova perspectiva.

Todo beliche tem escada, pois é por meio dela que acontece o acesso à cama de cima. A arquiteta Patrícia Miranda destaca que em uma escada do tipo marinheiro como a de um beliche, a movimentação deve ser segura sem riscos de escorregar. Atente-se para evitar cantos e quinas nesse percurso, pois o vai e vem no quarto costuma ser descalço.

Legenda: Projeto do escritório Raízes Arquitetos conciliou a inclusão de uma cama padrão combinada com a versão aérea. Além do acesso para a criança, a escada em metalon compôs a estrutura de sustentação Foto: Fotos: Cacá Bratke

Para além da estética, o beliche precisa ter uma escada adequada para o tamanho das pernas de quem ali dorme. Tudo deve ser pensado, inclusive, pensar nas formas de facilitar a organização dessa cama suspensa diariamente, de modo que fique confortável e prático no dia a dia.

Cuidado e proteção

Anote aí algumas dicas para se atentar na hora de projetar um beliche em um quarto infantil. Para saber a altura ideal entre as duas camas, faça o teste sentando na cama debaixo. Essa distância deve ser confortável sem que encoste a cabeça.

Na cama debaixo pode ser dispensável dependendo da idade da criança, mas na cama de cima é indispensável usar grade de proteção feita personalizada para a altura da criança e vãos com largura segura.

Legenda: Cores trazem leveza e modernidade para as peças Foto: Fotos: Cacá Bratke

Sem esquecer que toda a estrutura do beliche e fixações das escadas e colunas devem ser firmes com manutenção frequente para evitar acidentes. E aí, usaria ou não beliche no quarto dos seus filhos?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora