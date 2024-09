Marcerania, dupla funcionalidade e técnicas trasnformam pequenos espaços em grandes soluções no lar

Já falamos algumas vezes por aqui sobre como os apartamentos com metragem reduzida podem ser otimizados com técnicas como espelho, marcenaria planejada, cores claras nas paredes e mais. Hoje, trouxe mais uma inspiração de apê pequeno com ideias inéditas.

Com carinha de loft, a sala, quarto e cozinha estão integrados com uma estratégia curiosa e funcional: painel com TV giratória. Essa movimentação da TV entre os ambientes acontece por meio de um pivô no eixo central. O móvel todo em MDF também funciona como delimitação entre os espaços, além de ocultar os cabos eletrônicos.

Legenda: Painel com TV giratória atente dois ambientes em projeto de Giseli Koraicho Foto: Dotta Photo

Aproveitando cada centímetro

Um vassoureiro atrás do sofá, por que não? Cada cantinho deve ser otimizado e a arquiteta Giseli Koraicho desenhou um móvel que tem carinha de cabeceira, mas esconde esse segredo. Tem design elegante, é estreito e camufla os acessórios de limpeza. A portinha deixou tudo de fácil acesso e ficou prático para a rotina do casal morador.

Legenda: A cabeceira do sofá camufla itens da rotina da limpeza como rodo, vassoura e pá Foto: Foto Dotta Photo/ Projeto Giseli Koraicho

Outra forte característica dos apês pequenos é dar dupla funcionalidade aos ambientes. A mesa de jantar, por exemplo, também foi planejada para ser home office. O sofazinho encostado na parede caracteriza o canto alemão, ótima solução para acomodar mais pessoas na hora das refeições. Outra vantagem do móvel é ser também baú para armazenar objetos.

Legenda: Canto alemão com baú para acomodar objetos em projeto de Giseli Koraicho Foto: Dotta Photo

Integrar e harmonizar

A cozinha é coladinha na sala e recebeu móveis planejados na mesma tonalidade de cinza para dar uma sensação de amplitude e continuidade. A estética é limpa e minimalista com muitos armários, para que tudo fique guardado quando a cozinha não está em uso.

Uma coisa é certa: ter ambientes integrados exige mais de organização e harmonia entre os espaços. A decoração de um tem que conversar com o outro em cores e estilo. Para ter mais aconchego e sensação de pertencimento, aposte nas texturas dos tecidos, tapetes, cortinas e, claro, objetos pessoais como fotos, itens de viagens e mais. Inspire-se!

Legenda: Puff em frente ao armário de roupas para facilitar na troca de calçados, solução apontada em projeto de Giseli Koraicho Foto: Dotta Photo

Legenda: Projeto de loft criado por Giseli Koraicho Foto: Dotta Photo

Legenda: Poucos metros, mas com funcionalidade em projeto de Giseli Koraicho Foto: Dotta Photo

