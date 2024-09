Sonha em ter piscina em casa? Anota essas dicas!

Muitas pessoas sonham em ter uma piscina em casa e eu me incluo nesse time, viu? É um ícone que realmente conecta adultos e crianças e é palco de muitas memórias afetivas entre amigos e familiares. Mas será que basta apenas ter um quintal para a construção? Te conto mais detalhes agora.

Para começar, contrate mão de obra especializada para a construção de uma piscina. Isso vale desde a fase do projeto até o primeiro mergulho. Começa com avaliação do terreno, pois caso seja um projeto executado do zero, há mais possibilidades de escolher o local da instalação, diferente se a casa já está pronta.

Você sabia também que é contraindicado uma piscina onde o sol não alcance em nenhum momento do dia? É um ponto importante que precisa ser avaliado para que o item não fique o dia inteiro na sombra. Também se avalia a proximidade de uma área gourmet, espaço disponível para mobiliário externo, entre outros.

Qual a profundidade indicada para piscina?

Aqui estamos falando de uma piscina para recreação em família e não para esportes, por exemplo, que requer dimensões maiores. A designer de interiores Giseli Koraicho dá a dica para analisar a estatura dos membros da família para definir profundidade.

“De modo geral, uma piscina de 1,50m agrada a maioria das pessoas, se os clientes forem mais baixos, podemos considerar 1,20 ou 1,30 m”, esclarece a profissional. Você pode até optar por modelo com prainha com 50cm de profundidade na entrada e a profundidade se acentua de uma ponta para a outra. Existe também o modelo em “U”, onde a profundidade é no centro.

Qual revestimento ideal para piscina?

Para o fundo da piscina, vale considerar a porosidade desse revestimento, além da facilidade de manutenção da limpeza. Pastilhas, azulejos e até pedras naturais podem ser usadas, esta última, inclusive, é uma forte tendência nos projetos atuais. A cor mais utilizada é o esverdeado, fazendo referência ao tom de uma praia.

Legenda: Infinity Spaces Arquitetura e Interiores, Alphaville Foto: Dotta Photo

O revestimento usado nas bordas da piscina exige cuidados especiais, como ser antiderrapante. Na hora da escolha, faça o teste na loja pisando com os pés molhados e sentindo o atrito. Isso vai evitar futuros acidentes.

As pedras São Tomé e pedra mineira são ótimas opções para usar em bordas de piscina. Para complementar, o deck pode ser de madeira ou num porcelanato também antiderrapante, tudo vai depender do estilo do projeto.

De fibra ou alvenaria?

Entre as vantagens da piscina de fibra é a rápida instalação, pois uma semana a piscina vai estar pronta com água e tudo, além de ser mais acessível também. Desvantagens é que ela desbota com maior facilidade, além de não poder personalizar muito, escolhendo a opção disponível no catálogo.

Legenda: Infinity Spaces Arquitetura e Interiores, São Pedro Foto: Dotta Photo

A de alvenaria pode ser personalizada desde o formato até o tipo de material, também não tem problema de desbotamento com o tratamento com cloro. A desvantagem é o tempo de construção e gastos que pode durar até um mês e custar o dobro de uma piscina de fibra do mesmo tamanho. A escolha depende, claro, do orçamento disponível.

Ambientes pequenos

Legenda: Infinity Spaces Arquitetura e Interiores, Alphaville Foto: Dotta Photo

Para finalizar, se você tem um pequeno espaço disponível para a construção da piscina, evite escadas e corrimãos para otimizar espaço colocando degraus internos ou superfície nivelada ao solo. Também evite colar as extremidades da piscina em paredes, deixando um espaço considerável de piso nas laterais para possíveis manutenções.

Gostaram das dicas? Boa obra!

