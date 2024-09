Cozinha provençal: dicas para criar ou adaptar sua casa ao estilo

Sabe a rusticidade e o romantismo de uma casa de campo? É essa essência que marca o estilo de decoração provençal, que é inspirado na região de Provence, no sul da França, conhecida por seus campos de lavanda, chalés e mar mediterrâneo. A cozinha é o ambiente perfeito para imprimir detalhes desse estilo acolhedor e elegante.

Para começar, as cores são suaves passeando pelo branco, azul claro e verde oliva. Também se destacam estampas florais e muita iluminação natural com janelas cortinadas com tecidos fluidos que deixam a luz entrar.

Estamos falando de um estilo de decoração único e personalizado, em que o morador expõe itens afetivos. O minimalismo por aqui passa longe e cede espaço para prateleiras com porcelanas, temperinhos, jarros com flores e até porta-retratos. Um ambiente com essas características é aconchegante e tem cheiro de bolo saindo do forno, né?

Marcenaria personalizada

As tonalidades claras marcam presença nas paredes e também no mobiliário. Há quem aposte em móveis amadeirados, brancos ou suavemente coloridos. Os puxadores são um ponto alto e destacam-se numa proposta mais retrô em formatos de bolinha ou concha, podendo ser de porcelana pintada ou metal. Puro charme!

Legenda: Puxadores concha são tendências em cozinhas no estilo provençal, a exemplo deste projeto da arquiteta Danyela Corrêa Foto: Erika Waldmann

Legenda: Esse trabalho da marcenaria emoldurando os móveis, no projeto da arquiteta Danyela Corrêa, dão a carinha retrô do estilo provençal Foto: Erika Waldmann

A marcenaria presente na cozinha provençal costuma vir também com detalhes que simulam molduras, um detalhe que faz toda diferença no efeito visual do projeto, como mostram as inspirações. O menos é menos por aqui e esse toque a mais traz textura e beleza ao projeto.

No estilo provençal tá liberado escolher duas portas dos armários para deixar a mostra o que está ali guardado. Esse cantinho funciona como uma exposição das louças especiais, sabe? Lembra até uma cristaleira embutida ali no armário. Amo a ideia!

Romantismo em destaque

Foto: Foto Erika Waldmann

Anota aí mais essa dica: rendas e babados são bem vindos no estilo de decoração provençal. Tudo é muito fluido e os detalhes importam, desde um bordado em uma almofada até um bule de porcelana com flores naturais. Todos esses elementos cuidadosamente reunidos com harmonia conferem resultado autêntico e romântico.

Objetos antigos que atravessam gerações como um relógio ou batedeira costumam compor a decoração e dar aquele ar de casa de vó. Com todos esses detalhes, é preciso cuidado ao adotar esse estilo em ambientes muito pequenos para não causar uma poluição visual.

Inspire-se nas características e vá equilibrando conforme o espaço disponível na sua cozinha.

