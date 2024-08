Boiserie: o que é e como usar na decoração?

Clássicos nunca saem de moda, né? Surgem sempre repaginados para acompanhar os novos tempos, como é o caso da boiserie. Trata-se de uma moldura instalada na parede que atualmente pode ser feita de madeira, gesso, poliestireno, MDF ou PVC.

É uma técnica democrática que pode ser usada em todos os ambientes da casa, desde o hall de entrada, passando pela sala, quartos e até banheiro, desde que seja feito de material resistente à umidade.

Embora tenha viés clássico, os boiseries podem ser aplicados em diversos estilos de decoração, em especial, a contemporânea, que mescla itens modernos e retrô na composição. E essa liberdade da mistura de estilos da atualidade faz com que a boiserie esteja tão presente nos projetos atuais.

Tradição e elegância

A Boiserie era usada nas decorações dos palácios da realeza na França lá no século XVIII também com a função de auxiliar no isolamento térmico, sabia? A palavra “boiserie” vem do francês “bois”, que significa madeira. O elemento já foi símbolo de status e riqueza, pois apenas alta burguesia tinha condições de investir nas molduras.

Legenda: Para um ar clássico, os boiseries brancos em destaque na parede cinza decoram quarto de casal; projeto Cristiane Schiavoni Foto: Rafael Renzo

Atualmente, a boiserie pode ser feita de diversos tipos de materiais que criam desenhos geométricos nas paredes, deixando mais refinada. A técnica é conhecida por adicionar textura e profundidade em uma simples parede, além de imprimir elegância e sofisticação.

Clássico x moderno

Entre as diferenças da boiserie de antigamente para o dos tempos atuais está a matéria-prima. A técnica que tinha detalhes esculpidos delicadamente em madeira, hoje é encontrada em materiais como MDF e gesso, que diminuíram custo de produção e facilidade no cuidado diário na manutenção. Basta um paninho úmido para limpar a peça, enquanto antes exigia outros processos como envernizar.

Legenda: No quarto, o boiserie no mesmo tom da parede é plano de fundo de espelho e também cabeceira; projeto Cristiane Schiavoni Foto: Rafael Renzo

Por falar em limpeza, uma verdade deve ser dita: boiserie acumula poeira, sim. É lindo e chique, mas os vincos charmosos merecem atenção especial e a visita de um espanador com frequência. Caso aposte no elemento na decoração, já adiciona também na rotina de limpeza.

Para quem procura praticidade na aplicação, a dica é usar boiserie de poliestireno, pois dispensa o uso de massa e o lixamento. É uma peça que já vem pronta para ser colada e talvez só precise ajustar a cor, caso queira camuflar com a parede da casa.

Onde aplicar?

A resposta para essa pergunta é bem livre, pois tudo vai depender da parede que você quer dar destaque. Pode ser na sala emoldurando obras de arte, ou mesmo no corredor com uma galeria de fotos afetivas de família, no quarto fazendo um desenho bonito acima da cabeceira e por aí vai.

Legenda: Usado com cor diferente da parede em destaque no hall de entrada, projeto Cristiane Schiavoni Foto: Rafael Renzo

Legenda: Boiserie por todos os lados, inclusive no banheiro, pois pode ser feita com material resistente a umidade; projeto Cristiane Schiavoni Foto: Rafael Renzo

E para finalizar, uma dica importante quanto ao uso das cores na aplicação da boiserie. O elemento pode vir camuflado com a mesma cor da parede ou em destaque usando cor diferente. Para as mais clássicas com paredes em tons de bege ou cinza, a boiserie na cor branco é uma boa aposta.

Já para quem quer um efeito ainda mais discreto, pode camuflar a boiserie pintando da mesma cor da parede. E quem for mais ousado, pode até pintar de uma cor de contraste. E aí, qual seu estilo preferido?

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

