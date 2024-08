Veja dicas para celebrar o Dia dos Pais com um brunch em casa

Que tal preparar um brunch nesse Dia dos Pais? Já pensando que domingo é o dia oficial de acordar sem o despertador, essa proposta de refeição costuma acontecer entre 10h e 14h com delícias de café da manhã e também almoço. Há formas criativas de servir as comidas com cestaria, flores, frutas e até velas.

Uma curiosidade é que o termo “brunch” une as palavras em inglês “breakfast” (café da manhã) e “lunch” (almoço). Por isso, o menu é bem amplo e democrático com ovos, waffles, panquecas, sanduíches, tortas, quiches e até massas.

O brunch costuma ser servido em uma mesa fixa com os pratos empilhados ao lado ou postos na mesa. Aqui, a ideia é que aconteça o movimento do convidado se levantar, ir até a mesa de comidas e escolher o que quer colocar no prato. E ele pode ir e voltar quantas vezes quiser. Quem também ama passar horas conversando e beliscando?

Legenda: Sanduíche embalado com papel manteiga, fio de sisal e folha Foto: Acervo Pessoal

Tons de azul no servir

Legenda: Servir com afeto deixa a celebração ainda mais especial Foto: Acervo Pessoal

Ao servir o cardápio, atente-se a apresentação para deixar tudo mais convidativo. Escolher uma paleta de cor é fundamental e faz a diferença. Trouxe proposta do tom de azul marinho com branco, um clássico que nunca sai de moda.

Legenda: Coloque amor em tudo o que fizer Foto: Acervo Pessoal

Mesclei estampas dos guardanapos nas mesmas tonalidades de azul e ficou um encanto. A cor está presente nas louças e também nos tecidos. Para complementar, tábuas que recebem velas e flores. Essa é uma ideia de mesa posta, onde as comidas estão fixas em um balcão na sala, por exemplo.

Verde, flores e frutas

Essa mesa é uma proposta super democrática para quando você quer servir comida e empilhar os pratos ali mesmo. A ideia é que o convidado se sirva e sente no sofá, por exemplo, caso sua mesa não comporte o número de convidados. Isso é tão comum e super afetivo nas famílias brasileiras, quem se identifica?

Nessa mesa fixa, você pode usar cumbucas, boleiras e cestarias para ir servindo os pães, croissants, frios e outros. Tente criar um movimento com alturas dessas peças, pois é isso que deixa a mesa mais atrativa: uma peça mais alta, outras mais baixas. Dessa forma, você vai preenchendo os espaços e deixando funcional para o convidado se servir.

Legenda: Cestarias com tecido para pães, velas, mix de estampas nas mesmas cores dão personalidade para mesa Foto: Acervo Pessoal

Essa ideia tem uma proposta mais rústica com madeira e verde. Complementei com flores amarelas e brancas, deixando o toque de cor mais vibrante para a pink lemonade servida na jarra com rodelas de limão siciliano. Por falar em frutas, um coco seco partido ao meio decora a mesa também. Lindo, né? Ah, as casquinhas de sorvete são para servir as frutas de forma criativa.

Legenda: A casquinha do sorvete é para servir as frutas de um jeito criativo Foto: Acervo Pessoal

Inspire-se nas ideias adaptando para a proposta de Dia dos Pais e também qualquer outra ocasião. Personalize com fotos, recados e velas. Crie um clima intimista e celebre com quem você ama e crie memórias inesquecíveis.

