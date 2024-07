Torneiras de teto e de chão: saiba como instalar

A torneira é um item indispensável para a higiene na rotina, mas você já imaginou a instalação de uma torneira feita no teto ou no piso? Deixa eu te mostrar essa novidade que pode até dividir opiniões e também imprimindo beleza e muita personalidade aos ambientes.

O mais comum é que as tubulações sejam inseridas no interior das paredes, por isso, as torneiras tendem a ser instaladas na própria parede em frente a bancada ou direto na cuba. Diferente de quando falamos de torneiras de piso ou teto exigem algumas alterações estruturais na hora da obra.

Como instalar torneira no chão

A arquiteta Cristiane Schiavoni já assinou alguns projetos com essas modernas instalações de torneiras e reforça que alguns cuidados para a instalação se fazem fundamentais, como a forma de alimentação hidráulica. “Ao optarmos por uma torneira de piso, precisamos garantir que a espessura do contrapiso seja capaz de embutir todas as conexões”, destaca.

Legenda: Outro modelo de torneira de chão em projeto doe scritório Cristiane Schiavoni Arquitetura e Interiores Foto: Carlos Piratininga

O que nos surpreende é que essa novidade vai além da estética e coopera para resolver até alguns problemas funcionais. Em ambientes com metragem reduzida, como os lavabos, a torneira de piso pode ser uma excelente solução para a pouca profundidade disponível.

Como instalar torneira no teto

Assim como a torneira de teto, que não ocupa espaço nenhum na bancada. Essa, por sua vez, surpreende ainda mais os olhares. É ou não é curioso entrar em um ambiente e se deparar com uma torneira no teto? A gente faz mil perguntas sobre como ela foi parar ali, inclusive.

Legenda: Torneira de teto dourada no projeto de Cristiane Schiavoni Arquitetura e Interiores Foto: Carlos Piratininga

A instalação de uma torneira de teto exige cuidados similares como as de chão. Na hora da obra, os profissionais envolvidos devem se atentar se a estrutura do teto comporta a alimentação hidráulica. “O forro precisa ser de gesso para esconder toda a instalação”, complementa a arquiteta Cristiane Schiavoni.

O mercado já dispõe de uma infinidade de modelos que variam entre prateadas, pretas, cromadas, foscas, com design arredondado ou reto e mais. O que vai definir a escolha é o estilo do projeto, claro, e o orçamento disponível porque elas costumam ser mais caras que as tradicionais. E aí, você teria uma dessa em casa?