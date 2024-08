Porta da casa é o cartão de visita: saiba como escolher o modelo ideal

A gente entra e sai por ela diariamente, mas talvez muitas pessoas podem nunca nem ter pensado sobre a importância da escolha da porta de entrada do lar. É a primeira impressão e o cartão de visitas. Te convido a conferir dicas sobre como definir estilo e medidas são importantes.

O portal do nosso refúgio merece mesmo uma atenção especial. Há quem seja mais discreto e mantenha o modelo de porta entregue pela construtora, trocando só o puxador. Enquanto outros, gostam de fazer desse elemento o protagonista da decoração da casa. Em qual perfil você se encaixa?

Discreta ou protagonista

Legenda: As portas pintadas da mesma cor da parede são possibilidades a serem exploradas nos projetos de interiores Foto: Projeto Infinity Spaces / Dotta Photo

Para os discretos, uma dica boa e acessível é camuflar essa porta pintando da mesma cor das paredes, e o resultado é super elegante. Ainda seguindo a linha acessível de pintura, você pode usar a mesma estratégia, mas, com efeito contrário, escolhendo uma tinta que se destaque na decoração da sala.

Ainda que seja um ponto de destaque no ambiente, é importante que essa porta harmonize com o estilo da decoração da sala. Se é mais clássico, pode apostar em portas adornadas com desenhos, ou até mais rústico, com porta feita em madeira com os veios e nós aparentes.

Tipos de porta

Esse estilo pessoal do morador também impacta na escolha do material para confeccionar essa porta. As opções que o mercado oferece são infinitas, passando pela madeira, vidro e até serralheria.

E quando a gente mergulha no universo das portas, percebemos que há até diferentes tipos de abertura. Existem as portas de giro, sustentadas por dobradiças, enquanto as pivotantes ficam sustentadas por um pivô nas partes superior e inferior, permitindo a movimentação em torno do seu eixo.

A arquiteta Giseli Koraicho destaca que a porta de giro é mais simples e tradicional, comumente usada na maioria das casas e apartamentos, enquanto a pivotante imprime uma fachada luxuosa, desde que haja uma largura mais ampla, pois demanda espaço. “Em um imóvel pequeno, ela impossibilita a circulação. Para considerar esse modelo, é necessário um espaço mínimo de 1,20m”, esclarece.

Aqui, tamanho importa

A altura padrão de uma porta é de 2,10m, mas isso pode mudar dependendo do ambiente e altura do pé-direito. Já quando o assunto é referência de largura, considere 80cm para modelos tradicionais e, no caso da pivotante, que necessita uma área mais ampla de circulação devido ao seu eixo, essa definição é vista de acordo com o espaço disponível.

Para finalizar, é válido a gente lembrar que alguns condomínios não permitem a troca da porta, por conta da padronização do hall. Isso não significa que não dá para encontrar um jeitinho de deixar essa porta de entrada mais elegante. As clássicas portas brancas com um puxador imponente e fechadura digital, por exemplo, já ganha um ar moderno.

Outra solução simples e que deixa o morador mais livre ainda, é mudar a cor da porta apenas na parte interna, tornando esse elemento mais conectado com a decoração da sala. Eu amo essa ideia, inclusive, e vocês? Inspirem-se!



