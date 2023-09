Mais cor, por favor: Inspire-se no expressivo e alegre bairro Notting Hill, em Londres

Viajar inspira tanto que a gente sempre volta para casa com a bagagem repleta de boas ideias. O saldo das últimas férias é um desejo pulsante de colorir mais a casa. Talvez a chegada de uma criança já tivesse despertado isso, mas foi um passeio pelo charmoso bairro Notting Hill, em Londres, com a arquitetura expressiva e divertida, que me fez decidir: vou me arriscar mais em cores na decoração.

Aliás, se ainda não assistiu ao clássico filme "Um lugar chamado Notting Hill", com Julia Roberts, já anota aí na listinha, pois vale muito a pena. Já falamos por aqui como a nossa casa reflete quem somos e a fase que vivemos. Mudar é preciso. O que me encantou em Notting Hill foi a graça e originalidade em cada esquina. Não estou falando de luxo e glamour, viu? Mas sim do poder que um simples galão de tinta tem, especialmente quando as fachadas das casas formam um arco-íris alegre e lindo.

Foto: Ana Karenyna/ Acervo Pessoal

Foto: Ana Karenyna/ Acervo Pessoal

Arco-íris de casas charmosas

Ao passear pelas ruas em Notting Hill, avistei charmosas casinhas de dois andares, que transmitiram aquela vontade de morar ali, ou ao menos conhecer o morador e ser convidada para tomar um café. Isso não era pela imponência das residências, ou tecnologia que elas podiam oferecer, mas sim pelo vibrante e expressivo colorido presente nas portas e paredes.

Legenda: Portas e janelas coloridas, personalidade e charme nas ruas inglesas Foto: Acervo Pessoal

Legenda: Portas e janelas coloridas, personalidade e charme nas ruas inglesas Foto: Acervo Pessoal

Foto: Ana Karenyna/ Acervo Pessaol

Um mergulho nas cores e também em nós

Logo eu, sempre tão fã de tons neutros, pensei: "quero levar esse sentimento para dentro da minha casa". Talvez até traga também uns galões de tinta junto desse impulso.

Cheguei à conclusão que o receio de colorir uma parede com uma cor que não nos agrade é muito bobo, pois essa é uma das mudanças mais simples de reverter.

Me fiz esse convite e agora, caro leitor, te faço também: bora arriscar mais?

Talvez assim possamos entender que decorar nosso lar e preenchê-lo de memórias diz mais sobre autoconhecimento do que a gente imagina. É um mergulho em nós, nas nossas viagens e na fase que atravessamos. Nada permanece estático, então por que a nossa casa permaneceria? Inspire-se nos registros que fiz passeando por Notting Hill e prepare-se para se apaixonar. Tem poesia em cada cantinho ali.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora