Teto de madeira: veja ideias para investir no forro com design sofisticado

Confesso que até o momento de escrever essa coluna ainda não tinha reparado tanto nos tetos por aí. Talvez seu olhar também mude depois dessa leitura, viu? Que bom! Há sempre o que aprender e se inspirar por aqui. A quinta parede, popularmente conhecida como teto, tem efeito poderoso no resultado de um projeto. Se você deseja transmitir a sensação de acolhimento e excelente conforto termoacústico na sua casa, o toque amadeirado é uma aposta certeira.

Antes de qualquer mudança, a premissa básica de harmonizar os elementos deve ser lembrada. Encontre um detalhe em comum entre o teto e o resto do espaço para criar coesão. Se há moldura nas demais paredes, orna seguir com elas no teto, ou mesmo ripas em material amadeirado, como é o caso do projeto do arquiteto Pietro Terlizzi.

Legenda: Projeto de Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci

Madeira como protagonista

Essa sala de estar projetada por Pietro é pura inspiração. A madeira é protagonista do ambiente, em que no teto recebeu a cumaru, enquanto as paredes e mobiliário estão em freijó. O mesmo material marca presença na base para a bancada flutuante, dá forma aos nichos, prateleiras, cristaleira e esconde o ar-condicionado. Uau!

Foto: Guilherme Pucci

Legenda: Projeto do Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci



O nosso olhar muda quando vemos a capacidade da madeira de valorizar o projeto. Além da estética, um forro amadeirado oculta instalações elétricas, hidráulicas, a infraestrutura de ar-condicionado, por exemplo. Inclusive, antes de fazer qualquer mudança no teto, é importante avaliar se as condições do imóvel permitem.



Ideia mais acessível



Caso não queira investir tanto, só em pintar de uma cor diferente ou colocar detalhes em ripas, também já dá um charme especial. Nesse ambiente, as ripas de freijó no forro criaram um corredor que dá as boas-vindas. Um detalhe que, com certeza, não passa despercebido.

Legenda: Projeto arquiteto Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci

Legenda: Projeto arquiteto Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci



Um fator curioso de ter a quinta parede amadeirada é que além das sensações de aconchego e calor, a madeira absorve e dissipa o som, o que reflete em locais serenos e uma experiência de interiores especial. Os profissionais da área indicam usar tipos de madeira mais rígidos por serem mais resistentes, finalizando, sempre, a proteção de verniz e stain.



Ah, não podemos esquecer que madeira e umidade não combinam, então a proposta não é para regiões ou ambientes com essa característica. E aí, você prefere o clássico teto branco ou apostaria em uma dessas ideias?

