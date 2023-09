O que é decoração industrial? Conheça o estilo repaginado e veja inspirações de como decorar

Por muito tempo a pegada industrial na decoração foi marcada pelas nuances de cinza, serralheria, estruturas de concreto aparentes e tijolinhos. Todas essas características seguem em voga, mas ganharam toque de cor e mobiliário com design curvilíneo, tornando os ambientes mais leves e aconchegantes. Se você curte o estilo mais urbano, as referências a seguir podem te inspirar.

A decoração industrial dispensa forros, paredes ou divisórias e quanto mais ambientes integrados, mais fiel ao estilo. No projeto do arquiteto Bruno Moraes, a sala de jantar conectada à cozinha, toda a passagem da iluminação é visualizada por meio dos cabos e spots fixados diretamente na laje. O profissional aposta na cartela de tons terrosos para ser destaque no ambiente, como a cor terracota das cadeiras da mesa de jantar.

Legenda: Projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Guilherme Pucci

Mais frescor

É possível, ainda, imprimir frescor nesse estilo através do paisagismo. As plantas têm o poder de trazer a natureza para dentro de casa e, segundo a cultura oriental, afasta até as energias negativas. Esse também é um novo elemento que dá mais cor e vida aos ambientes industriais. Essa repaginada permite até o uso de um sofá na cor azul como no projeto, por que não?

Legenda: Projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Guilherme Pucci

Origem do estilo

Foi lá na década de 50, em Nova York, nos Estados Unidos, que surgiu o estilo industrial de uma forma, inclusive, despretensiosa. Muitas pessoas moravam - e até hoje ainda moram - em galpões, prédios antigos e a estética “crua” do espaço costumava ser mantida. Com uma pequena reforma e poucas modificações, os proprietários transformaram os antigos galpões em lofts super modernos.

Legenda: Projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Guilherme Pucci

Fidelidade ao estilo

Trazer um pouco mais de leveza ao estilo, marcado pela sobriedade, não significa fugir dele. Mesclar a madeira com o concreto é super interessante, pois ela proporciona a sensação de aconchego, mas é preciso dosar para não fugir da proposta que o estilo tem.

Ainda seguindo as dicas do arquiteto Bruno Moraes, outro elemento chave para deixar a atmosfera do ambiente mais leve é o tecido. Escolha tecido com toque macio e que seja convidativo para poltronas e sofás, além de apostar também em mantinhas, cortinas e enxovais de cama.

Legenda: Projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Guilherme Pucci

Legenda: Projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Guilherme Pucci

Esses detalhes vão aquecer o décor e fazer com quem chegue ali sinta vontade de permanecer, sabe? Afinal, assim mesmo deve ser a nossa casa, independente do estilo. Inspire-se!

