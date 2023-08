Casa de veraneio: dicas para decorar

Seja bem colorida e vibrante, ou mais minimalista em tons terrosos, uma casa de praia pode ter o estilo de decoração peculiar que reflita a personalidade dos donos, mas sempre terão tais características em comum: praticidade, conforto e leveza.

Não pode faltar mobiliário que abraça e elementos da natureza que nos deem a sensação gostosa de estar no litoral, sentindo o vento bagunçar os cabelos e o beijo de sol na pele. Ê laiá...

Para decorar de forma assertiva e construir uma atmosfera harmônica, escolha uma temática para seguir nos detalhes da construção dos ambientes. Há quem prefira o estilo navy com listras e adornos que remetem ao fundo do mar com espelhos emoldurados com conchas, quadros tropicais e outros. O efeito é lindo!

Legenda: Projeto de Diana Coimbra Foto: Diana Coimbra

Assim como tem quem prefira apostar na rusticidade das peças com palha e cores mais neutras como os tons de areia, bege e mostarda. O importante é sincronizar os elementos para ter um layout convidativo e aconchegante, como nessa casa de praia, com projeto assinado pela arquiteta Diana Coimbra, que teve a calmaria do Rio Tapajós, no Pará, como inspiração.

Cores da natureza

Aqui temos sofisticação, beleza e funcionalidade trabalhando juntos e fazendo da casa de praia um lugar especial para curtir em família. A decoração em tons de azul para lembrar o Rio Tapajós é composta também pelo acervo de louças e acessórios.

Legenda: Projeto da arquiteta Diana Coimbra Foto: Diana Coimbra

Cada detalhe muito bem planejado e sincronizado em cores e estilo. O cuidado com os itens de cama e banho também é fundamental. Guarde tudo em embalagens com zíper e com antimofo no armário, deixando sempre de portas abertas para que fique sempre arejado.

Elementos naturais

Entre os elementos predominantes na decoração dessa casa de praia, destacam-se a madeira, as pedras e os elementos regionais. Inclusive, observe a tendência do ripado em madeira marcando presença no teto da sala.

Legenda: Projeto da arquiteta Diana Coimbra Foto: Diana Coimbra

A união dessas escolhas, imprime estilo e beleza ao projeto de interiores e também remetem a natureza da Vila de Alter do Chão, trazendo assim conforto e uma estética única do local onde a casa está situada.

Para fazer esse mix de cores e texturas, a dica é apostar nos elementos naturais, que podem ser da mesma cor, porém de texturas diferentes. O resultado será de ambientes lindos e sofisticados em tons de areia, terrosos e azul. Isso acontece porque as cores da natureza facilmente já combinam entre si.

Legenda: Projeto da arquiteta Diana Coimbra Foto: Diana Coimbra

É bem difícil errar quando apostamos nesses tons. Ah, iluminação amarela é um convite para desacelerar, em especial, quando a casa é pensada para momentos de relax. Use abajur para criar climinhas especiais ao anoitecer. Puro charme!

Uma redinha não pode faltar

Fato curioso é que, assim como no Nordeste, o Nortista também é adepto a rede, por isso, ao projetar uma casa nessas regiões, o arquiteto não pode deixar faltar um armador, hein? Seja na sala, no ambiente externo ou nos quartos, uma redinha para esticar as pernocas e esquecer dos boletos é sempre bem-vinda.

Legenda: Projeto da arquiteta Diana Coimbra 10 Foto: Diana Coimbra

Aliás, uma casa de praia aconchegante como essa num fim de semana não é uma má ideia. Num lugar assim, todo planejado para o relax, revigora a gente para um início de semana no gás. Queria! quem também?

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil