Inspire-se com estilo barbiecore na decoração de casas

Você achou mesmo que não teria Barbie por aqui? Pois achou errado. Vamos de estilo Barbiecore na decoração, claro, sem vestir a casa toda de rosa e correr o risco de cansar do tom na primeira semana. A ideia aqui é mostrar pitadas da cor do momento em elementos que compõem os ambientes com personalidade e elegância.

A Barbie é a boneca mais famosa e fashion do mundo e, com o lançamento do filme na última semana, a cor rosa – preferida dela, diga-se de passagem – coloriu o comércio ao redor do globo com lançamentos inspirados na boneca.

Na decoração, brincar com as cores exige um pouco mais de cuidado, pois, embora não seja algo definitivo, nosso lar tem impacto importante no nosso jeito de viver e em como nos sentimos na nossa casa.

Na sala de TV

Quebrando tabus, o rosa não merece decorar apenas quarto de criança. A cor está associada ao romantismo, pureza e delicadeza, mas isso não quer dizer que um sofá no tom rosa bebê, como no projeto da arquiteta Pati Cillo, não seja bem-vindo.

Legenda: Projeto da arquiteta Pati Cillo Foto: Mariana Orsi

O degradê com tons de rosa nas paredes da sala deste apê harmonizam com o sofá, criando uma proposta moderna, leve e intimista. O cinza na parede de fundo e o azul nas almofadas dão um respiro ao rosa. A vontade é de sentar e curtir uma boa prosa de conversa ali, não é?

No quarto do casal, por que não?

Quem assina esse ambiente é a arquiteta Cristiane Schiavoni. Lembram do ripado? Olha ele aí presente como um grande pórtico que abraça a cama e deixa a área de descanso ainda mais acolhedora.

Legenda: Projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni Foto: Rafael Renzo

O tom de rosa pastel marca presença em muitos detalhes de forma tão discreta, que vou pontuar para que você observe: parede, cabeceira, almofadas, peseira e poltrona da penteadeira. A tonalidade escolhida é um convite para o descanso e não polui o ambiente.

No quarto do bebê

Caso o quarto seja de uma adolescente ou criança e a ideia seja criar um cenário Barbiecore, vale apostar em peças com design curvilíneo, acabamentos brilhantes, estampas florais e o estilo vintage, que imprime ares nostálgicos e românticos ao ambiente. O projeto do quarto de bebê da arquiteta Daniela Funari fez isso muito bem.

Legenda: Projeto da arquiteta Daniela Funari Foto: Julia Novoa

Nesse caso, vale espalhar pelo décor elementos com miniaturas de sapatos de salto alto, coroas, laços, e claro, as Barbies, criando o universo perfeito de fantasia.

Para finalizar, o que é um pontinho rosa em meio a uma decoração de uma sala contemporânea em tons neutros? Um sofá aveludado como ponto de cor nesse ambiente repleto de personalidade, que traz mix de estilos.

Legenda: Projeto da arquiteta Ana Rozenblit Foto: Kadu Lopes

Tem painel em mdf, escada de vidro, puffs no tom verde e, claro, um sofazão rosa bebê, mostrando na prática que dá pra usar pitadas do tom com muito charme. E aí, gosta da ideia de ter pitadas de rosa na decoração da sua casa também? Inspire-se!