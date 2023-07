Painel ripado: dicas para instalar na sua casa

Certamente você já avistou por aí painéis construídos com peças de madeiras de mesma espessura em evidência nos projetos arquitetônicos. Seja em ambientes residenciais ou comerciais, os painéis ripados feitos em madeira ou mdf conferem um toque moderno e sofisticado sem esforço.

As ripas podem ter um espaçamento de três centímetros ou mais, dependendo do gosto pessoal. A versatilidade no uso é uma das principais características dos painéis, que podem ser aplicados em paredes, bancadas e até no teto, passeando por diversos estilos de decorações.

Onde instalar painel ripado

Os ripados podem ser usados como detalhe em um painel na sala de TV ou revestir a parede inteira. Também podem decorar laterais de bancadas e até ser usado para separar ambientes com charme e muito estilo.

Legenda: A versatilidade do painel ripado permite compor até decoração de quarto infantil Foto: Acervo Pessoal

É um elemento que pode compor a casa inteira em diferentes propostas, inclusive, o banheiro. No entanto, em áreas mais úmidas o mercado já dispõe de porcelanatos e cerâmicas que imitam o ripado. Isso mesmo. Tem a mesma textura e visual com a vantagem de poder molhar sem danificar. Bacana, né?

Legenda: No espaço do escritório, painel ripado traz sofisticação com simplicidade Foto: Acervo pessoal

Percepção de amplitude no ambiente É importante frisar que assim como nas roupas, as linhas na decoração também têm efeito visual específico. Quando as ripas são colocadas na horizontal, os ambientes parecem ser mais compridos e profundos, enquanto na vertical, dão a impressão de que o pé direito é mais alto. As cores dos painéis também podem influenciar no resultado final, pois os tons mais sóbrios como o preto e grafite dão a impressão de que os ambientes são menores, diferente dos mais claros como branco e caramelo, que promovem a sensação de amplitude.

Como limpar painel ripado

Além de falar de toda a beleza e vantagens, não podemos esquecer de um pequeno e importante detalhe ao optar pelo ripado: o cuidado na limpeza. Por não ser uma peça lisa, as ripas tendem a acumular mais pó e a manutenção da limpeza pode dar um pouco mais de trabalho do que um móvel comum.

Isso não é motivo para desistir de investir no elemento na decoração da sua casa, tá? só significa que um espanador vai ser seu aliado na hora da limpeza e tudo certo.

Legenda: Detalhe ripado nas laterais da cabeceira da cama para inspirar a sua decoração Foto: Acervo Pessoal



Se você quer dar um efeito mais moderno e sofisticado ao ambiente sem passar por uma grande reforma, pode apostar no painel ripado sem medo. Um pequeno detalhe no ambiente com ele já proporciona um efeito visual lindo. Curtiu as dicas? inspire-se!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora