Dicas para escolher o tapete ideal

Na hora de decorar, uma das dúvidas mais frequentes é como escolher modelo e tamanho do tapete para compor a sala. Pode parecer bobo, mas errar as dimensões compromete toda a harmonia do design do ambiente, caso seja desproporcional. Trouxe alguns truques que nos ajudam nessa escolha assertiva.

Além de proporcionar mais aconchego, o tapete protege o piso, delimita espaço e também é isolante térmico. A peça dá o toque de personalidade e é importante que tenha tons que combinem com o restante da sala e seja maior que o seu sofá em comprimento.

Legenda: Colorido para os ousados e com todos os tons harmonizando Foto: Reprodução

Dimensões e estilo

Use uma fita métrica para tirar as medidas entre o sofá e o rack da TV também, pois o ideal é que o tapete seja colocado, no mínimo, 20cm por baixo do sofá para evitar que alguém tropece nas pontas. Escolher modelos antiderrapantes também previne acidentes.

O mercado oferece infinitos tipos de tapetes, desde os com pelo mais alto, passando por estampados, em algodão, em sisal e outros. Há também três tipos de formatos: retangulares, redondos e orgânicos.

Legenda: Forma orgânica para destacar mobiliário Foto: Reprodução

Os clássicos retangulares são mais fáceis de combinar e delimitam espaço, enquanto os demais formatos tem cunho mais decorativo para destacar mobílias, como uma poltrona ou mesinha de centro.

Higienização é importante

Na hora da compra, também é importante avaliar o estilo de viver e dinâmica familiar da casa. Caso tenha pets ou histórico de alergias, não são recomendados os tapetes felpudos, pois a manutenção teria que ser frequente.

Caso a família tenha o costume de comer no sofá ou derramar bebidas, a lavagem pode acontecer até a cada dois meses em lavanderia. Dessa forma, evita manchas e aumenta a vida útil da peça. Inclusive cuidado com o vinho tinto, pois a mancha pode ser irreversível.

Há a opção de tapetes em material sintético, feito em poliéster e polipropileno. Eles não mancham com facilidade e costumam ser antialérgicos e resistentes ao sol e à água. A praticidade na higienização faz com ele seja um dos mais procurados.

Legenda: Tapete em sisal dá toque de rusticidade Foto: Reprodução

Para finalizar, uma regrinha para não esquecer é que quanto maior o tapete, maior é a sensação de amplitude do espaço e tapetes pequenos tendem a escolher o ambiente. Também é indicado que essa escolha aconteça na fase final de uma obra quando o ambiente já está pronto, pois fica mais fácil visualizar o ambiente como um todo. Inspire-se nas dicas e acerte na escolha por aí!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora