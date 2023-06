Uma varanda gourmet para chamar de sua

Independentemente da metragem, a maioria dos apartamentos atualmente dispõe de uma varandinha. Esse espaço que, antes era visto apenas como uma extensão da casa para estender as roupas nos varais, ganha nova funcionalidade: confraternizar com familiares e amigos.

Costuma ser uma combinação de cozinha com área de lazer e, claro, trouxe algumas dicas para planejar e decorar esse ambiente, que tem grandes chances de se tornar o seu cantinho preferido da casa.

Para começar, nem todo espaço gourmet precisa ter churrasqueira ou forno para cozinhar. Você pode adaptar para a sua realidade, exatamente como fiz aqui em casa. Em tempos de airfryer, hoje esse eletrodoméstico xodó mora na minha varanda para preparar petiscos e até churrasco.

Legenda: Varanda gourmet com canto alemão em mesa quadrada Foto: Arquivo pessoal

O que também não pode faltar é uma mesinha ou bancada para as refeições e a escolha vai depender do layout da sua varanda. Para espaços com metragem reduzida, as mesas redondas são ideais por não conter quinas e deixar o ambiente mais fluido.

Canto alemão

Uma boa dica para otimizar ainda mais o espaço da sua varanda e acomodar um maior número de pessoas, é investir no canto alemão. Trata-se de um sofá no formado de "L" feito em marcenaria com assentos acolchoados.

Legenda: Canto alemão com mesa redonda em varanda gourmet Foto: Arquivo pessoal

Ele pode vir acompanhado de uma mesa quadrada ou redonda e a escolha do modelo vai depender também do tamanho do ambiente. O sofá é comumente instalado no canto da varanda e a parte em marcenaria pode até ser um baú de armazenamento de objetos. Super funcional!

Personalize o espaço

Esse novo ambiente da casa também pode receber eletrodomésticos como cervejeira e adega. É possível escolher o cantinho da parede e desenhar um móvel para encaixá-los e seguir otimizando espaço.

A ideia é personalizar esse cantinho para receber, por isso, taças e algumas louças podem ser acomodadas no armário para tornar a experiência do servir mais prática.

Legenda: Varanda gourmet com cervejeira e adega Foto: Arquivo pessoal

Uma outra ideia é também montar um mini-bar em uma bandeja ali na varanda com garrafas de bebidas e vaso com folhagem permanente. Puro charme!

Ficou com vontade de dar uma nova funcionalidade para sua varanda? É importante lembrar que, caso o ambiente molhe ao chover, é necessário o investimento em cortina de vidro para evitar danos aos móveis.

Outra sugestão é usar apenas mobiliário de área externa que possa molhar. Sem esquecer também de sempre analisar o seu estilo de viver e o que faria sentido na sua rotina.

Se tem prazer em receber e celebrar com gente querida em casa, a aposta de um cantinho como esse é certeira. Decore com toque da sua personalidade e curta cada momento!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

