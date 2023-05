Spa em casa: banho no escuro, aromaterapia e música estão entre as dicas

O momento de descanso após tirar os sapatos quando chega em casa depois de um dia de trabalho, normalmente começa com um banho. A água é mesmo poderosa e a sensação é de que lavamos também a alma neste último banho do dia.

Por isso, quero te convidar a fazer um experimento simples, mas de grande efeito no seu bem-estar: apagar as luzes do banheiro e acender uma vela nos banhos noturnos. Isso mesmo. O banho na meia luz nos faz desacelerar e pode ser aliado a outros truques que uso para criar um spa em casa. Vou dividir com você agora mesmo.

Nosso corpo é feito de estímulos e as luzes apagadas dão a sensação de maior conforto e descanso. Aqui em casa, já nem lembro mais a última vez que tomamos banho com as lâmpadas do banheiro acesas a noite.

Tem sempre uma velinha ou fazemos uso da cromoterapia com a instalação de uma lâmpada RGB no teto do box do banheiro. Um controle remoto permite a mudança de cor e, a azul, por exemplo, proporciona calmaria e relaxamento para o momento do banho. O olhar descansa sem os holofotes das lâmpadas principais e é um convite para o descanso.

Aguçando outros sentidos com música e aroma

Para complementar, escolha uma playlist bem zen e deixe tocar no momento do banho. Pode ser no celular mesmo, deixando apoiado na bancada da pia, ou através da instalação de uma lâmpada rgb com conexão bluetooth no celular.

Acrescente ao momento gotinhas de óleo essencial no chão do banheiro para quando o chuveiro bater, o perfume exalar. Gosto muito dos mentolados como eucalipto e hortelã. Super refrescante!

Legenda: Toalhas fofinhas, óleos essenciais, velas ou luz baixa no banho ajudam a criar um clima sensorial de aconchego e descanso Foto: Shutterstock

Escalda-pés refrescante

Quando a rotina noturna estiver mais tranquila e você puder esticar um pouco mais as horas desse autocuidado, acrescente atividades que lhe façam bem. Hidratar o cabelo com calma, usar uma máscara facial ou mergulhar os pés numa bacia com água quentinha podem ser opções bacanas.

Já anota essa receita para um escalda-pés caseiro refrescante: 100g de sal marinho grosso, 30g de bicarbonato de sódio, 17 gotas de óleo essencial de lavanda e 17 gotas de óleo essencial de capim-limão. Misture tudo em uma bacia com água morna aproveite o momento.

As toalhas fofinhas e cheirosas enroladas de um jeito especial na bancada após um banho relaxante como esse, fazem desse momento ainda mais prazeroso. Quem não ama enxugar o rosto e sentir o perfume e maciez da toalha? chamo de poesia do cotidiano momentos como esse.

É comprovado que esse banho no escuro relaxa a visão e auxilia a descansar o corpo, amenizando tensões musculares, ajuda a controlar a ansiedade e pode ajudar até no tratamento contra a depressão.

Vale experimentar para sentir os benefícios, especialmente ao iniciar o dia seguinte com o corpo ainda mais descansado. Tudo isso também diz muito sobre a deliciosa arte do morar com leveza que gosto tanto de falar por aqui. Nossa casa, nosso refúgio mais tranquilo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora