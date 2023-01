Manual do cuidado com as roupas de cama e banho

Deitar em uma cama com lençóis macios e perfumados é um convite para momentos de relax e aconchego, né? A toalha fofinha e cheirosa após um banho demorado também tem o mesmo efeito. Confira as dicas a seguir para usufruir dessa sensação gostosa na própria casa diariamente. É super possível através de uma rotina de troca, cuidados com a lavagem e passadoria.

Tudo começa na lavagem das peças que deve acontecer antes mesmo do primeiro uso. É importante, sempre, lavar as roupas de cama separadas do restante das roupas da casa. Também separe por cor e até tipo. As brancas agrupadas em uma lavagem, coloridas em outra e algumas texturizadas em outra também, pois tecidos diferentes em atrito numa mesma lavagem pode causar aquelas bolinhas, sabe? Esse cuidado na setorização das peças já evita o dano.

Toalhas sempre macias

O combo sabão líquido e amaciante com a dose indicada na embalagem do produto funciona muito bem para todas as roupas de cama, exceto para as de banho, como toalhas. Evite o uso de amaciante nelas, pois enrijece as fibras e deixa as toalhas ásperas com o passar das lavagens.

O ideal é usar sabão líquido com um perfume que já lhe agrade e, no lugar do amaciante, usar uma tampinha de vinagre de álcool para que os fios fiquem sempre soltinhos. O toque da toalha vai ficar mais macio sem aquela sensação de tecido enrijecido. Evite também passar o ferro e adquira o hábito de apenas dobrar após secar. Tem uma regrinha bem legal para não esquecer quando o assunto é toalhas: lavou, dobrou, guardou.

Tempo de troca das peças

Com o uso diário, o recomendado é que lençóis e fronhas sejam trocados semanalmente, mas isso vai depender muito da dinâmica familiar da casa. Em quartos de bebê, por exemplo, a troca já diminui o intervalo. Para as toalhas também recomenda-se a troca uma vez na semana, mas gosto de trocar duas vezes: a primeira na segunda-feira, para entrar a semana com toalhas limpas e, outra na sexta-feira, para curtir o fim de semana com novas peças.

No caso de edredons e colchas mais pesadas, dependendo também do ritmo da casa, é possível fazer a troca uma vez ao mês. São peças mais pesadas e que, muitas das vezes, é interessante terceirizar a lavagem para uma lavanderia. Se a máquina de lavar roupa que você tem em casa não couber a peça confortavelmente, há risco de esgarçar tecido e costuras.

Atenção às etiquetas

Esse é um cuidado que muitas das vezes passa despercebido. Todas as peças de roupa vem com etiquetas indicando o que pode e o que é proibido. No caso das roupas de cama, há tecidos mais delicados que não é indicado passar pelo modo secar, por exemplo. Ao aquecer, a peça pode danificar e causar um prejuízo irreversível.

Já vivi a experiência com uma colcha texturizada que não conferi a etiqueta, passei pela secadora e amassou de um jeito que nunca mais voltou ao formato original. Experiência ruim é aprendizado e nos mantém ainda mais alertas aos detalhes. Fica a dica!

Cuidado que reflete no bem-estar

Essa rotina de cuidados com roupa de cama e banho reflete diretamente no bem-estar de quem mora na casa. Importante também não esquecer de cuidar do lugar onde armazena essas peças, tá? Realize a limpeza das prateleiras ou armáro quinzenalmente e padronize as dobras para ter um efeito de organização bacana.

Ao seguir as dicas, você vai ver na prática que, quando a troca acontece no tempo certo, a cama vai tá sempre cheirosinha convidando para o descanso, assim como as toalhas perfumadas após o banho. São esses detalhes da rotina que eu costumo também chamar de poesia do cotidiano. São esses preciosos momentos da rotina que tanto falamos aqui e diz muito sobre o delicioso sabor do morar com afeto.

