Ano Novo: dicas para caprichar na última mesa posta do ano!

O último café da manhã, o último banho de mar, o último dia de expediente no trabalho... Estamos na contagem regressiva para receber o novo. Isso também vale para o momento da refeição compartilhado à mesa que, na noite do dia 31 de dezembro, é o último jantar e avista às novas 365 oportunidades. Sim, é com esse pensamento otimista e com boas vibrações que vamos atravessar 2022 e, claro, preparar uma mesa linda e festiva para a ocasião. Vem conferir as dicas!

Para os supersticiosos e que também acreditam que tudo é energia, a virada no calendário é mesmo a chegada de um novo ciclo. Para a decoração, gosto de apostar em cores clássicas, exatamente por curtir a tradição da data e, na produção de uma mesa de ceia, não poderia ser diferente: paz e prosperidade com branco e dourado nos detalhes.

Decoração de Natal reinventada

Nessa inspiração, o mais bacana é que reutilizamos os itens do Natal nas tonalidades e damos um novo sentido para eles. As estrelas do topo da árvore de Natal, por exemplo, agora fazem a vez de adornos decorativos no centro da mesa, assim como as bolas purpurinadas no dourado, que preenchem um vaso e cúpula de vidro com muita criatividade. Complemente com velas e até pisca-piscas, balões e festões metalizados no dourado, se houver. É festa!

Legenda: Seguindo a cartela de cores, você pode incorporar elementos festivos na sua decoração

Para complementar, as clássicas louças brancas e talheres dourados, além de taças de espumante e guardanapo, também seguindo a cartela de cores. Trouxe um truque bacana para te inspirar a marcar o lugar do convidado. Basta cortar uma rolha de vinho ao meio e fazer uma lasca na parte de cima para encaixar uma tag com o nome. É carinhoso e mostra que você preparou a casa para receber aquela pessoa. Já usei foto polaroide também neste truque e fica super especial.

Uvas congeladas

Ah, nesta noite de Ano Novo é interessante criar um clima de meia luz em casa e você pode fazer isso com as velas e abajures. Desliga as lâmpadas principais e deixa apenas essa tonalidade mais amarelada na sala, sabe? A atmosfera fica super acolhedora com uma playlist tocando ao fundo.

E, para finalizar, outra dica simples e de grande efeito é colocar uva sem caroço para congelar e usar como gelo para as bebidas. O efeito é lindo na taça, além de super refrescante.

Em 2023, desejo que o nosso olhar volte ainda mais para dentro nesta nova temporada da vida: para dentro de nós e também para o lado de dentro de onde vivemos, a nossa casa.

Muito além da decoração, é onde o corpo e alma descansam e revigoram no início e no fim de cada dia. Afinal, é mesmo preciso fôlego para recomeçar incontáveis vezes, retomar metas, sonhar gigante e resgatar antigos planos a cada ano novo. Acredito muito que parte importante desse combustível tem a ver com toda essa nossa troca aqui: o delicioso sabor do morar com leveza.

Que a nossa casa nos abrace em 2023. Que seja leve. Inspire-se nas ideias e Feliz Ano Novo!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora