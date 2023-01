Organização baby: dicas de setorização e otimização de espaço

Dizem que a chegada de um bebê costuma mudar toda a dinâmica familiar e, por aqui, estamos prestes a vivenciar essa deliciosa e desafiadora experiência. Novos hábitos serão inseridos na rotina e eu sigo acreditando no poder da organização para tornar o momento mais leve, começando pela preparação do quarto da criança.

Vim compartilhar algumas dicas que usei nos armários e gavetas aqui em casa com técnicas que auxiliam na manutenção dessa organização, além de oferecer mais praticidade no cotidiano dos pais com cada coisa em seu lugar.

Independentemente da quantidade de armários ou espaço disponível, é possível usar a técnica da setorização para nem pensar muito na hora que procurar um produto de higiene ou peça de roupa específica. Isso porque quando tudo está segmentado e etiquetado, essa visualização é prática e, ao abrir uma gaveta, já é possível encontrar o que precisa sem muito esforço.

A técnica de separar por tipos e tamanhos, também auxilia na hora da manutenção quando a roupa volta da lavanderia. Fica muito mais fácil passar, dobrar e guardar no local endereçado.

Setorizar & Etiquetar

Nas fotos, mostro as gavetas com os bodies (macacões) separados da seguinte forma: P, M, G e também identifico, através de etiquetas, se é manga curta ou manga longa, por exemplo, pois por estar dobrado, ficaria inviável desdobrar um por um ao procurar por uma determinada roupa.

Foto: Arquivo pessoal

Para auxiliar nessa setorização dentro de uma gaveta ou prateleira, gosto de fazer uso de muitas colmeias, que consistem num acessório de organização feito de vinílico com divisórias para encaixar as roupas. O mercado oferece de diversos tamanhos para usarmos nos espaços que temos disponíveis de forma personalizada.

Uma dica é sempre medir o ambiente que vai recebê-las para, então, calcular a quantidade de colmeias necessárias. Com técnicas de dobras específicas, conseguimos encaixar as roupas nas colmeias e, além do benefício da setorização, também otimizamos muito espaço.

Foto: Arquivo pessoal

Primeira gaveta da cômoda

Geralmente investimos em uma cômoda para fazer também de trocador no quarto do bebê. Esse móvel costuma ser funcional para a rotina e, por isso, merece uma atenção especial na hora de organizar. Na primeira gaveta da cômoda, que fica logo abaixo do trocador, é indicado colocar os itens de higiene que vão auxiliar na hora da troca: pomadas, lenços umedecidos, fraldas e até itens de farmácia.

Para setorizar, as caixas organizadoras cumprem esse papel brilhantemente. Basta medir altura e largura da gaveta antes de fazer o investimento nas caixas, que podem ser de plástico ou acrílico. Só é importante que sejam todas do mesmo material e cor para que se tenha um resultado com efeito visual harmônico.

Foto: Arquivo pessoal

Monte como se fosse um quebra cabeça com peças maiores e menores e distribua os produtos de higiene do bebê. Ao abrir a gaveta para realizar as tarefas da rotina, é possível encontrar tudo o que deseja num instante. Mais um ponto para os benefícios da organização na nossa vida.

Segmentação também no restante das peças

Fraldas, toalhas, panos de boca, cueiros e demais itens que compõem um enxoval de bebê, também recebem as mesmas técnicas de dobras, setorização e identificação. Esses itens receberam as colmeias para auxiliar no manuseio da rotina e manutenção. Observe que, com as peças encaixadas e empilhadas, dificilmente a dobra vai se desfazer e gerar uma grande bagunça.

O que pode acontecer é, na correria, guardarmos no lugar errado e tudo bem, mas logo isso é alinhado ao realizar a manutenção, que consiste em colocar cada roupa/produto no seu lugar de identificação. Por tudo isso, etiquetar cada cantinho faz com que esse processo seja simples e prático.

Foto: Arquivo pessoal

Se você também projetou mini cabideiro no armário para o bebê, aposte em cabides infantis de veludo de cores iguais para organizar as roupas. Comumente, são colocadas ali as roupas mais de passeio para também auxiliar na visualização.

E assim o ambiente fica com tudo mais funcional para o novo momento, longe de buscar uma rotina perfeita, mas sempre comprovando, na prática da organização atual da casa, como usar de estratégias como essas contribuem para o bem-estar de quem ali vive.

Sentirmos que estamos no controle e nos encontrarmos dentro da nossa casa, em especial, nas fases desafiadoras e de transição, é o que faz o coração ansioso desacelerar e viver um dia de cada vez. A organização também proporciona isso: aquela sensação de paz de que tudo vai dar certo!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora