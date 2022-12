O poder dos rituais na rotina. Experimente tomar café da manhã sem pressa

Já chegou o momento de desacelerar por aí, ou ainda não foi possível? Talvez seja a hora de guardar o caderno de metas para não correr atrás do tempo de forma desenfreada e ansiosa. Eu te convido a resgatar rituais pessoais que te fazem bem e colocá-los na agenda, como se fosse uma reunião importante, afinal fazer algo por nós mesmos, muito além de pagar boletos e lidar com burocracias, é revigorante.

A vida acontece agora e é no café da manhã, sem checar os relógios ou as notificações do celular aos domingos, que recarregamos as energias para viver uma nova semana. Então imagina aí, neste fim de ano, um bocado de momentos dedicados ao que você gosta de fazer para, enfim, ter fôlego e ânimo para as novas 365 oportunidades que estão por vir.

Citei o café da manhã por ser um dos meus rituais preferidos e, se você ainda não experimentou curtir esse momento sem a pressão de estar atrasado para o trabalho, eu te convido a viver a experiência no fim de semana. Amanhã é domingo, por exemplo, uma ótima oportunidade para aproveitar. Anota aí as dicas para caprichar ao elaborar uma mesa para essa refeição tão importante, seja reunindo quem você ama, ou numa proposta solo, mimando a si mesmo.

Sem embalagens e com muita bossa

Nosso olhar ama beleza e, por isso, caprichar no visual estético de uma mesa nunca será besteira. Não estou falando de regras de etiqueta ou louças chiques, tá? É sobre afeto e estratégias simples que deixam tudo mais convidativo. Retirar os produtos das embalagens é a primeira etapa: sucos, requeijão, manteiga, pães, leite, frutas, entre outros.

Use garrafas, cumbucas e cestarias para servir as delícias e surpreenda-se com o resultado de uma mesa muito mais convidativa, similar a um café da manhã de hotel, só que dentro da sua própria casa.

Pode parecer bobo, mas viver essa experiência logo ao iniciar o dia é um abraço na alma, um carinho na gente. Na hora de montar essa mesa, visite seu armário de louças e escolha um estilo para seguir.

Para ser assertivo, o clássico conjunto branco é sempre uma boa opção e, como já comentei em outro texto aqui na coluna, é o melhor investimento por passear por diversos estilos.

Você pode usar jogos americanos ou toalha de mesa para ser a base das louças. E não esqueça de olhar com criatividade para o que tem. Talvez você nem imagine o potencial que uma tábua de carne de madeira tenha ao servir os pães com muito charme nela, assim como cestarias forradas com guardanapo de tecido também recebem o item com muito capricho.

Legenda: Não esqueça de olhar com criatividade e personalização

Coordene as cores das peças e posicione as comidas no centro da mesa para ficar de fácil acesso a todos ao servir. Pode brincar com as alturas usando boleiras ou troncos de madeira para deixar a proposta ainda mais dinâmica.

Ritual não é igual a hábito

Diferente de hábito, os rituais costumam ter grande significado, pois nos ajudam a focar no presente e viver com intensidade aquele momento. O hábito é corriqueiro e fazemos no automático, enquanto os rituais são realizados com propósito e consciência.

Pode ser um café da manhã, um banho relaxante, aquela horinha dedicada ao esporte preferido, ou qualquer outro hobbie que você costuma chamar de autocuidado, ou seja, algo que realmente nos faz bem e nos desperta bons sentimentos.

Ao viver esses momentos é importante prestar atenção aos aromas, sabores e no que está fazendo.Com certeza, tudo ganha intensidade, pois você aproveita melhor a experiência como um todo. Em tempos de ansiedade e pressa, saber o que nos conecta com nossos valores é muito importante e, por tudo isso, venho te lembrar de não deixar tão para depois o que te faz feliz.

As fotos são registros de cafés da manhã que já preparei em casa para te inspirar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora