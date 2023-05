Dia das Mães: dicas para montar mesas criativas para celebrar a data em família

Todo dia é dia de celebrar o amor mais açucarado que existe, que é o amor de mãe. A minha forma preferida de dizer “eu te amo” é com experiências, em especial, quando são vividas ao redor de uma mesa repleta de delícias. Por isso, trouxe ideias criativas para você decorar o momento do café da manhã ou almoço com personalidade e afeto.

Fotos, flores e tags são o combo perfeito para criarmos uma composição de mesa afetuosa. As fotos personalizam e abraçam quem a gente vai receber para aquele momento, assim como as tags de papel temáticas marcam a data de uma forma simples e divertida.

Tags para personalizar com afeto

Para fazer as tags é muito simples. Basta selecionar algumas frases que sua mãe sempre fala “você não é todo mundo”, “em casa a gente conversa” e outras tão clássicas, que confiram como mãe é tudo igual e só muda de endereço. É o mesmo amor e preocupação infinitos.

Imprima essas frases e recorte em quadrados de 6cm para usar como porta-guardanapo na mesa. Perfure na ponta, passe um fio e enlace o guardanapo de tecido. Fica lindo e sua mãe vai se identificar com as frases ali presentes, sendo motivo de boas risadas no momento.

Para complementar, selecione também fotos de momentos especiais e revele em diferentes tamanhos: polaroide ou o clássico 10x15. Dessa forma, dá para brincar com diferentes composições na mesa.

Legenda: Flores e fotos para relembrar momentos inesquecíveis em família Foto: Acervo Pessoal

Dá para usar copos de vidro compridos e encaixar essa foto, de modo que simule um porta-retrato. Pode usar vários copos de alturas diferentes no centro de mesa intercalando com flores.

Outra ideia também com foto, só que no formato polaroide, é usar em mini boleira com cúpula de vidro. Encaixe a foto e vai dar um efeito lindo, exatamente como mostro na inspiração. Esse estilo de foto também pode ser usado em mini vasinhos com flores posicionados em cima do prato já na mesa posta. Um mimo!

Legenda: Uma mini boleira com cúpula de vidro pode virar uma moldura criativa para sua foto especial; outros itens de vidro, como copos ou vasos, trazem efeito semelhante Foto: Acervo Pessoal

Criatividade ao servir

Quando temos um olhar mais criativo para o nosso acervo de louças, ganhamos novas formas de servir utilizando as mesmas peças.

Essa ideia de usar xícaras + pires empilhados faz nascer um porta docinhos pra lá de charmoso. Finalize colocando flores naturais na xícara que fica ao alto e prontinho.

Inspire-se nas ideias e capriche por aí!

Legenda: Inspire-se e crie momentos únicos de amor e afeto Foto: Acervo Pessoal

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora