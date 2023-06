Bouclé: o tecido protagonista da decoração atual

Nem é preciso ter um olhar muito treinado para as tendências de decoração para observar a forte presença do tecido bouclé (em português lemos como buclê) no mobiliário. Ele tem como principal característica a textura que remete a lã de ovelha, sabe? Sendo visto comumente na cor off white nos projetos com conceito mais minimalista, é um efeito felpudo bem característico e peculiar.

Profissionais da área indicam usá-lo em peças que sejam o foco no ambiente, como sofá, poltrona e até cabeceira no quarto. Uma coisa é certa: o bouclé confere um ar retrô e super elegante ao ambiente.

A tradução da palavra bouclé é "enrolado" e o tecido é feito de fibra curta que combina lã, algodão ou viscose e poliéster, formando esse efeito de um amontoado de nós.

Legenda: Tecido pode ser utilizado em itens como almofadas, sofás e poltronas Foto: Reprodução

Uma curiosidade é que ele foi criado no fim dos anos 1940 para cobrir poltronas e foi popularizado, também na moda, uma década depois, em 1950, quando a estilista francesa Coco Chanel lançou um conjunto de alfaiataria usando o tecido. Daí também surge o ar glamouroso associado a textura do tecido, que imprime conforto e sofisticação às peças.

Sofás, poltronas e almofadas

Existe uma cartela de cores disponível em tecido bouclé, mas a que predomina quando o assunto é mobiliário é a cor off white. Sua textura dá um charme único e personalizado ao projeto e os sofás e poltronas produzidos no tecido, costumam ter formatos diferentes com cantos arredondados.

Legenda: Existe uma cartela de cores disponível, mas a predominante é a off-white Foto: Reprodução

A peça é sempre protagonista do ambiente, como mostram as imagens, mas também é possível usar o tecido em pequenos detalhes, como mantas e almofadas. Elas irão proporcionar o toque de tendência e a mesma sensação de acolhimento por conta da textura do tecido.

O bouclé é para mim?

Não basta gostar da textura macia e aconchegante para escolher usar no sofá da nossa casa, por exemplo. É importante avaliar muito além da estética na hora de fazer o investimento, em especial, quando o assunto é higienização.

Legenda: É importante avaliar muito além da estética na hora de fazer o investimento, em especial, quando o assunto é higienização Foto: Reprodução

Caso seja uma casa com crianças, um sofá no tom claro e com a textura como o bouclé não é tão indicado. Se tiver pets também pode não ser uma boa opção, pois o fio do tecido puxa e desfia com facilidade. A limpeza do tecido é feita com aspirador e lavagem a seco, sendo também recomendado evitar a exposição direta ao sol.

E aí, gostou de conhecer mais sobre a tendência e usaria na sua casa?

