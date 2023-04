Boho chic: dicas para decorar sua festa com esse estilo encantador

Liberdade, atitude e conforto são características que se destacam no estilo boho chic. Diferente do estilo boho, palavra que ven do termo boêmio e tem uma proposta mais cigana com mix de cores e estampas vibrantes, o boho chic chega para desacelerar a atmosfera em tons suaves e terrosos com toque de artesanato como o macramê, tecidos e plantas, sejam elas naturais ou desidratadas. Trouxe ideias de como usar o estilo em casa e também em festas.

A decoração boho chic é livre de regras e cheia de misturas que harmonizam entre si. Parti dessa premissa para elaborar mesas postas com mix de elementos clássicos e rústicos no meu aniversário.

Em uma mesa, vemos a imponência do sousplat dourado e, em outra, peças em rattan com tonalidade amadeirada. Em todos os centros de mesa, mini vasos com capim dos pampas, pata de coelho e rosas desidratadas, tipos de plantas que assinam ali a proposta boho chic com leveza e muita personalidade.

Um bar de doces boho chic

Assim como nos lares, os detalhes em uma festa com características boho chic também são pensados para acolher e encantar. O cantinho do bolo foi no estilo selfie point, apenas com balões e arco, surpreendendo convidados com uma ilha self-service de doçuras com direito a cascata de chocolate e frutas na casquinha de sorvete.

A peça ornou com o restante da decoração e mesclou a rusticidade da madeira pinus do carrinho com aramados acomodando as delícias. Um encontro entre o rústico e o industrial, mix de referências que também marca o estilo boho chic.

Menos é mais, mas nem tão menos assim

Nem minimalista demais e nem tão exagerado. Assim pode ser definido o lifestyle boho chic e, por isso, agrada tanto também na hora de decorar a sua casa. Ele é o meio termo e reflete a organização visual com paleta de cores em tons de que vão do terracota, passa pelos beges, rosados até chegar nos esverdeados.

Tudo é clean, mas longe de ser frio.

É convidativo demais por prezar por estratégias que transmitem acolhimento: mantas e edredons bem fofinhos, iluminação quente, objetos em palha e também que contam a história do dono da casa no ambiente.

É um estilo que não é marcado pelo excesso de cor ou informação, mas tem tudo perfeitamente calculado para transmitir essência de quem ali mora e, de quebra, coordenando tons e texturas num ambiente que transmite leveza e acolhimento.

Os móveis costumam ser estruturados e mais sequinhos, além de dispensar o uso de estampas com tecidos mais lisos e com toque macio. Amo cada detalhe desse estilo e você? Inspire-se!

