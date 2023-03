Que tal uma rede na sala de casa?

Um dia desses eu li que uma rede pode fazer a sua sala sorrir e eu concordo tanto com essa afirmação. Em casa de nordestino, então, a peça é a estrela, rainha e soberana. Vai dizer que não? Uma rede complementa a decoração sem bloquear espaços e também proporciona aquela sensação gostosa do “sinta-se em casa”. É um convite para o descanso e, hoje, trouxe dicas para te mostrar que dá super certo instalar uma por aí.

Mais aconchego

Para começar, esqueça a ideia de que uma redinha só cai bem em casa de campo ou no estilo mais praiano. Como todo objeto de decoração, ela só precisa ter características que harmonizem com a sala da sua casa em cor e tecido para compor o cantinho escolhido com muito charme.

Claro, isso também é um gosto pessoal e, para quem curte a ideia, uma boa dica na hora de instalar é posicionar a rede voltada para a TV, pensando na funcionalidade dela no dia a dia. Imagina aí a possibilidade de assistir um filminho ou maratonar uma série aconchegado na rede? Bom demais!

Foto: Reprodução/Pinterest

Um lugar a mais na sala

A peça tem a vantagem de ser removida com facilidade para liberar o espaço e, também, passa a ser uma nova opção de lugar para sentar ao receber amigos e familiares. Aqui em casa, instalei a rede entre a sala e a varanda, fazendo a divisão dos espaços com leveza. Essa opção também permite que quem está na rede, converse com quem está nos dois ambientes. Usei a cor branco por ser neutra, mas você pode também usar uma cor que tenha na cartela de cores da sua sala.

Sem incomodar o vizinho

Ainda falando sobre a instalação, é importante que seja um local que não esbarre em móveis ao balançar. O bom senso também deve falar mais alto ao escolher a parede para fixar, evitando ser a que é colada com a do vizinho, pois aquele possível barulho de nhec-nhec pode incomodar e o aconchego da sua casa pode atrapalhar o da casa dos outros e isso não é bacana.

A verdade é que só de avistar uma rede já sentimos a sensação de refúgio e bem-estar, exatamente o que gostamos de sentir quando chegamos em casa.

Se vocês busca esse toque de décor leve, descontraído e com a funcionalidade de te proporcionar momentos de relax, uma redinha instalada por aí pode ser uma boa pedida. Inspire-se nas imagens e escolha um cantinho para remeter aquele sentimento bom de “sombra e água fresca” sem precisar sair de casa. Puro aconchego!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora