O charme e atemporalidade das cristaleiras

Se você é do time dos apaixonados por louças como eu, certamente já desejou ter uma cristaleira para chamar de sua. O móvel com portas de vidro funciona como uma vitrine para guardar e expor as preciosidades: pratos, taças e copos.

Seja com uma pegada mais retrô ou moderninha, com marcenaria em linhas retas, a cristaleira segue funcional e decorando os lares com muito charme. Confira alguns modelos e descubra qual combina mais com a sua personalidade.

Uma curiosidade histórica é que a cristaleira surgiu no século XVII para guardar os cristais, por isso a denominação. Com o passar do tempo, tornou-se útil para armazenar as louças. Hoje em dia, os colecionadores gostam também de expor itens de decoração e até livros.

Foto: Arquivo pessoal

Funcionalidade e nostalgia

As cristaleiras também conseguem ser nostálgicas, pois remetem muito à casa de vó. Antigamente, o móvel guardava as peças que pouco eram usadas no cotidiano, como um aparelho de jantar presente de casamento que passava lá anos empoeirado, entre outras louças mais afetivas que eram intocáveis. Quem lembra?

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

O olhar para as peças que mais amamos mudou e aprendemos a usar nossas xícaras preferidas no café da manhã de uma segunda-feira comum, sem esperar um momento festivo ou datas importantes.

É no aqui e agora que a vida acontece e merecemos as melhores experiências na nossa casa, sem esperar receber uma visita ilustre para usar o que amamos. Os convidados de honra do nosso lar somos nós mesmos. Romantize a sua rotina e brinde com as taças mais bonitas diariamente.

O que não é visto não é usado

Investir em uma cristaleira pode ser até um bom trunfo para visualizar tudo o que temos e lembrar de usar. Geralmente as peças no fundo do armário são esquecidas e, quando estão ali à vista, têm mais chance de uso. Não importa o design ou estilo, as cristaleiras têm a vidraçaria em comum.

Todas tem o charme das portas de vidro que deixam tudo à mostra, simulando uma verdadeira vitrine. Elas podem ser usadas em salas de jantar e estar, cozinha e até varanda. Só é importante pensar na dinâmica do ambiente, sendo mais interessante que o móvel fique mais próximo à mesa de refeições, para facilitar na hora de servir.

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Outro fato curioso sobre a cristaleira é que o design não precisa necessariamente conversar com o estilo do ambiente. O móvel com características vintage bem no estilo retrô, por exemplo, pode receber uma cor-destaque e compor uma sala moderna com muito charme.

Essa brincadeira com os estilos dá até mais personalidade na sala e deixa a decoração ainda mais interessante. Para quem prefere tudo em harmonia em cores e materiais, uma boa ideia é fazer o móvel planejado em marcenaria – inclusive com perfis de led no interior, para destacar as louças. Fica incrível. Inspire-se nas ideias!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora