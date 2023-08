Dicas de decoração práticas e acessíveis para quem mora de aluguel

Falamos muito por aqui sobre a importância de morarmos em um lugar com a nossa cara. Mas acredita que muitas pessoas ainda têm certo bloqueio na hora de decorar a própria casa pelo fato de morar de aluguel?

Te convido a mudar esse pensamento e, através das dicas de decoração práticas, acessíveis e, até reversíveis, você coloque a mão na massa por aí. Uma boa pintura, quadros, papéis de parede e mobiliário solto podem fazer a diferença no seu bem-estar. Melhor ainda: proporcionar a sensação de pertencimento que você merece no seu lar.

As restrições arquitetônicas existem, claro, e não dá para fazer grandes investimentos como marcenaria projetada ou algo similar que seja inviável levar para um futuro apê/casa. É preciso ser estrategista para que o investimento feito valha a pena pelo conforto de morar bem no tempo que está ali.

Foto: Foto: Rafael Renzo/ Arquiteta Carina Dal Fabbro

Evite alterações industriais como as demolições de paredes, focando em criar uma atmosfera charmosa e acolhedora, desenhando um ambiente por vez.

Pequenas mudanças, grandes efeitos

O primeiro espaço que vemos quando entramos em casa costuma ser a sala, sendo este, também o ambiente que a gente passa mais tempo. Comece por ele e liste os possíveis investimentos, definindo estilo com base no seu gosto e personalidade. Um tapete entre a TV e o sofá já cria um climinha mais intimista, assim como o uso de cortinas em tecidos esvoaçantes e com leve transparência.

Observe que uma parede sem graça sempre tem potencial para aplicação de papel de parede ou quadros, defina um padrão de moldura, imprima imagens legais e arrase na transformação.

Legenda: Tapete, cortina, vasos e quadros ajudam a criar um climinha mais intimista e pessoal Foto: Foto: Rafael Renzo/ Arquiteta Carina Dal Fabbro

Vá preenchendo os espaços vazios, como o rack da TV pode receber um abajur com iluminação amarela para criar clima aconchegante, além de vasos e itens decorativos. É importante pensar em mudanças simples com investimento baixo e que faça valer o seu bem-estar.

Caso opte por trocar algum revestimento, por exemplo, sempre converse com o proprietário, pois o contrato costuma ter cláusula que fala sobre devolvermos o apartamento do jeitinho que alugamos.



Soluções reversíveis

Apostar nas soluções reversíveis de decoração evita dor de cabeça, viu? Caso o azulejo do banheiro não agrade ou esteja com marcas do tempo, experimente adesivar ou pintar com tinta epóxi.

Existe uma técnica de envelopamento com adesivo que pode ser feita em armários, bancadas e até geladeiras, caso já existam no imóvel. O custo é baixo e dá para retirar tudo antes de devolver as chaves, mas enquanto você estiver ali, vai usufruir de um ambiente bonito, convidativo e com a sua personalidade. Os resultados de móveis encapados com adesivos são incríveis, especialmente quando se faz a troca de puxadores. Renova tudo!

Foto: Foto: Bruno Cardi/ Arquiteta Carina Dal Fabbro

O mesmo pensamento segue ao decorar o quarto, conferindo personalidade ao ambiente com itens como cabeceira estofada e papel de parede. Só esses dois itens com uma boa colcha de cama já vão lhe dar a sensação de lar, pois abraça nos detalhes.

Legenda: Cabeceira estofada e uma bela colcha de cama, que podem ser levadas em qualquer mudança, transformam o visual do quarto Foto: Acervo Pessoal

No mais, cortinas, mesinha lateral com porta retrato, um tapete para sentir um quentinho nos pés ao levantar da cama, além de almofadas e itens de decoração. Tenha sempre em mente que a sua casa é o seu lar, independente de ser alugado ou não. Invista no seu jeito de viver bem. Merecemos!



*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora