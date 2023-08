Rodapé: acerte na altura, material e estilo para sua casa

Se você nunca reparou em rodapés, garanto que depois da leitura de hoje vai observar o elemento em todo ambiente que entrar. Eles tanto protegem paredes dos impactos e desgastes, prolongando a vida útil das pinturas, como também têm função decorativa. Existem diferentes tipos de rodapés com materiais e tamanhos específicos, planejados para cada projeto.

Nesta sala de jantar, a arquiteta Patrícia Miranda, colocou o rodapé como uma extensão do piso de madeira. Parece óbvio, mas essa é uma estratégia muito bem pensada pela profissional para manter uma uniformidade do material já presente no espaço.

Geralmente esse rodapé é usado na cor branca para ornar com todos os tipos de pisos, podendo ser feito em MDF, madeira, poliestireno, cerâmica, mármore, e outros. Fica a dica para quem deseja obter um efeito similar dando continuidade visual no piso e rodapé.

O contraste entre rodapé e piso também proporciona efeito bonito. Observe esse ambiente com piso amadeirado com o rodapé em MDF laqueado na cor branco.

Legenda: No piso de madeira, o rodapé de outra cor vira destaque Foto: Foto: Edson Ferreira/ Projeto Patricia Miranda

Aqui, o rodapé é, inclusive, elemento de destaque por conta da sua altura. A escolha dessa altura, espessura e material desafia a criatividade e tem mais relação com o gosto pessoal do morador da casa.

Gosta desse efeito? Inspire-se na ideia, que tem finalidade de delimitar espaços, gerar contrastes e destacar elementos arquitetônicos como colunas ou pilares. Para ser assertivo, escolha o rodapé entre 7 e 10 cm, o que é suficiente para resguardar a integridade da parede.



Outra importante característica dos rodapés é que eles podem esconder possíveis irregularidades nas bordas do piso, o que resulta numa harmonia no visual. Também é possível camuflar fios, evitando aquele emaranhado de cabos que conectam os eletrônicos presentes em todo e qualquer projeto.

A escolha do material para usar no rodapé é importante para facilitar na manutenção da limpeza. Com os tipos que citamos acima, basta passar um pano úmido. Inclusive, o rodapé é um cantinho que esquecemos de incluir na faxina do dia a dia, viu? Confere o rodapé na sua casa agora e confirma.

Foto: Foto Caca Bratke/ projeto Patricia Miranda

Agora, me diga se você sabia que esse acessório que faz o arremate entre piso e parede era tão importante. Se quiser ousar e brincar com a criatividade há até a possibilidade de fazer rodapé vazado em alumínio, que dão a sensação de que as paredes estão flutuando. Inovador, né?

Só não esqueça que o simples bem feito tem seu valor, por isso, se houver dúvida, aposte no branco.

Um friso como detalhe ou uma altura diferente, já podem conferir o charme e, claro, atemporalidade no elemento, já que é algo fixo, que não mudamos com frequência, como uma cadeira ou o tecido de um sofá. Faça uma boa escolha!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora