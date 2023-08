Fuja da caixinha do delivery com dicas para servir sushi com charme e criatividade

Hoje quero te inspirar a servir comida asiática sem ter um jogo de louças temático para isso. Se você ainda come direto na caixinha do delivery por achar que não tem no que servir, vou te fazer mudar de ideia agora mesmo.

O toque nipônico nesta proposta de mesa posta, claro, se dá pelo hashi, que substitui garfo e faca, além de elementos como a vela, para criar um clima acolhedor e intimista. A principal dica é deixar a criatividade fluir e dar novas funções para as louças que já existem no seu armário.

Foto: Acervo Pessoal

O jogo americano de rattan ou em material que imita palha que você usa no café da manhã, harmoniza muito bem. Sabe as tábuas de carne que também usamos em propostas para servir frios? Aqui, elas vão receber as peças de sushi enfileiradas e proporcionar um efeito super especial. As cumbucas/ ramequins usadas para servir molhos em mesas de hambúrguer, por exemplo, vão servir shoyo, tarê, legumes, gengibre e até cebola crispy com muito charme.

Organização ao distribuir as peças

Na hora de dispor as peças, lembre-se que uma mesa com culinária asiática reflete muito da cultura e uma característica especial chama a atenção: organização. Tudo é milimetricamente posicionado com sentido, sabe? Não fica muito livre como no estilo rústico de servir uma massa ou comida de boteco.

Foto: Acervo Pessoal

O sushi é enfileirado, o hashi estrategicamente posicionado em cima do prato ou na lateral, assim como as cumbucas com os molhos servidos individualmente para facilitar e deixar mais confortável o momento da degustação.

Toque nipônico

Uma das louças temáticas usadas em mesa asiática é o apoio de hashi, comumente feito em cerâmica ornando com as demais louças. Uma ideia criativa para substituir a peça é assistir a um tutorial de origami simples para fazer um e usar como suporte. Bacana, né? Origami é uma técnica japonesa de dobrar papéis sem cortes ou colagem, criando objetos geométricos ou figurativos. Fica personalizado e único.

Foto: Acervo Pessoal

Para ir além e ainda criar uma experiência no ambiente, uma boa ideia é fazer exatamente como os asiáticos fazem e servir a refeição no chão. Use um tapete, jogos americanos ou até a mesinha de centro da sua sala. Espalhe almofadas, mantas e crie um clima meia luz usando velas. Que delícia! Vai dizer que não deu vontade de planejar um momento como esse no fim de semana? arrase na produção e aproveite o momento!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora