Apê inspira no colorido autêntico, vibrante e convidativo

Já falamos por aqui sobre a psicologia das cores e como elas podem impactar positivamente no nosso dia a dia. Isso, claro, quando escolhidas de forma assertiva para cada cômodo. Na inspiração de hoje, quero te mostrar um apê localizado em Porto, Portugal, onde as tonalidades em tons pastéis deixam a mistura harmônica e podem te inspirar.

Se a gente imaginar amarelo, rosa e verde em uma mesma composição, parece até uma paleta de cores de decoração infantil, né? Mas esse apê nos mostra que tudo depende da tonalidade e de como essas pinceladas serão aplicadas. A primeira dica é apostar em tons mais amenos e clarinhos.

Design europeu

A cozinha é vibrante aos olhos, mas sem exageros. Tem revestimento em granilite na bancada da pia, armários rosa e toque de amarelo. Um detalhe interessante é que o mobiliário camufla um frigobar - inclusive, notei isso em vários apartamentos.

Legenda: Tudo depende da tonalidade e de como as pinceladas serão aplicadas em uma casa Foto: Acervo Pessoal

Talvez seja um traço do design europeu de gostar de embutir os eletrodomésticos na marcenaria. Amo isso!

Verde & Rosa

Destaque para o piso amadeirado em todos os cômodos que aquece e deixa tudo super aconchegante. Por falar em aconchego, o verde-menta em todas as paredes do quarto ganhou meu coração. Observe que é uma tonalidade suave e convida para o relax.

Legenda: Aconchego e beleza dão o tom desta composição Foto: Acervo Pessoal

Ainda no quarto, o rosa também se destaca em pontos estratégicos que harmonizam no olhar: cabeceira, mesa lateral, poltrona e até a porta do armário. É um degradê de rosa que passeia pelo goiaba e salmão deixando tudo tão interessante na composição completa, né? Um quarto alegre e convidativo.

Legenda: Tonalidade suave convida para o relaxamento Foto: Acervo Pessoal

O cantinho do quarto também recebeu uma poltrona cor de rosa com tapete arredondado. A estratégia aí é posicionar o móvel bem próximo a janela para ser um espaço dedicado à leitura. Veja como é bonita essa luz natural entrando e irradiando tudo. No projeto de iluminação desse espaço, apenas pendente central e abajur nas mesas de cabeceiras. Menos é mais!

Carrinho com louças

Para finalizar, explosão de cores também na sala. Dessa vez, com direito a formas geométricas na parede da mesa de jantar, que acompanha a mesma cartela de cores do restante do apê: rose e verde menta. Por ser logo ao lado da bancada da cozinha, essas tonalidades precisam mesmo harmonizar.

Legenda: Carrinho de apoio com louças logo ao lado imprime charme Foto: Acervo Pessoal

Uma mesa redonda com tampo preto para as refeições, cadeiras com treliças em palha dando um toque rústico e pendente central para uma iluminação noturna mais direcionada. O ponto alto foi um detalhe especial: carrinho de apoio com louças logo ao lado.

Legenda: Tonalidades em tons pastéis deixam a mistura harmônica e podem te inspirar Foto: Acervo Pessoal

Pratos e cumbucas posicionados estrategicamente para facilitar o servir e também ornando nas cores. Pura inspiração!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora