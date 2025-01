Dicas de como tornar sua casa segura para o bebê

A chegada de um bebê transforma a nossa vida, em especial, a nossa casa. Ao preparar o quarto para receber o novo morador, é comum pensarmos em muitos detalhes do enxoval, mas não podemos esquecer da segurança na hora da escolha do mobiliário e algumas mudanças que vão acontecer a cada fase.

Comece evitando os móveis com quina em toda a residência e, caso possua mobiliário pontiagudos, use uma borracha de proteção em cada ponta. As mesas redondas e móveis curvilíneos são indicados para evitar acidentes. Os tapetes devem ser antiderrapantes, peças pequenas devem ser guardadas e as tomadas isoladas.

Quarto

Em quarto de criança, os móveis planejados são a melhor opção por serem fixos na parede. A cômoda, por exemplo, têm alto risco de acidentes quando a criança começa a andar e, ao abrir todas as gavetas, pode virar em cima dela. Há opções de travas, mas são bem frágeis e não muito recomendadas. Por aqui, coloquei chave em cada gaveta para evitar acidentes.

Legenda: Gavetas trancadas da cômoda do quarto do bebê para evitar que ele abra e tombe o móvel Foto: Acervo pessoal

Ainda no quarto, fique atento ao crescimento do seu bebê observando a altura dele no berço. O ideal é que as grades tenham a mesma altura que os ombros do bebê em pé ali dentro. Caso passe disso, é hora de optar pela caminha montessoriana rente ao chão. Vai evitar quedas e proporcionar mais autonomia.

Evite colocar móveis ou cadeiras próximas às janelas, pois facilita que o bebê escale e veja aquilo como um desafio. Acredite: eles amam desafios! Também não pense duas vezes em instalar redes de proteção e colocar um tapete emborrachado na área de brincar no chão para amortecer possíveis quedas.

Legenda: Tapete emborrachado ajuda a amortecer possíveis quedas; já cama montessoriana ajuda com que nada com altura esteja próximo à janela e possa levar o bebê a escalar Foto: Acervo pessoal

Cozinha

Um ambiente com altas temperaturas e muitos objetos cortantes não é lugar de bebê, por isso, isolar é a melhor opção. Caso você tenha cozinha americana, faça uma porta baixa com trava para evitar o fácil acesso da criança nesse ambiente tão perigoso. Também tenha o hábito de cozinhar com os cabos virados para dentro do fogão para evitar acidentes.

Legenda: Porta em MDF ripado com trava de segurança evita acesso do bebê à cozinha Foto: Acervo pessoal

Outro ambiente que devemos estar atentos aos riscos é o banheiro. Nunca deixe o bebê sozinho nesse espaço e instale películas protetoras no box para o vidro não estraçalhar, caso venha a quebrar um dia. Esse é um acidente doméstico bastante comum e devemos estar atentos.

Tudo isso porque a casa é o mundo de um bebê e é ali que ele vai explorar tudo. Faz parte do desenvolvimento essa curiosidade em conhecer cada cantinho do universo que ele faz parte. Nosso papel é deixar o ambiente o mais seguro possível para essas deliciosas aventuras.