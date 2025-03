Como decorar quarto de criança com tinta e criatividade

Cada cor conta uma história. Assim funciona o imaginário infantil ao folhear as histórias nos livros e, em uma imersão no seu próprio quarto, não poderia ser diferente. Planejar a estética do espaço onde a criança dorme e brinca dá o tom para os seus dias, que começam ali olhando para o teto do quarto ao despertar. Trouxe projetos que equilibram arte, diversão e serenidade com mix de cores que podem te inspirar na hora de colorir o ambiente mais lúdico da sua casa.



A tinta entra como uma ferramenta poderosa e também acessível para transformar um ambiente. Mobiliários e adornos importam, sim, mas é a pintura que desempenha um papel fundamental na atmosfera que queremos criar. Os tons suaves imprimem tranquilidade e conforto, enquanto os vibrantes estimulam a criatividade e o desenvolvimento sensorial da criança.

Cores e tendência

Para começar, os clássicos tons de azul e rosa são bonitos e seguem em uso, mas novas tonalidades entram em cena. O verde, desde a tonalidade pistache até o tom floresta, está super em alta em quartos de meninos e meninas. O cinza também está entre os queridinhos, assim como terracota. O amarelo manteiga e bege também estão entre as apostas para os quartos infantis. Legenda: Um degradê de cores em tons de rosa com faixas delimitando cada uma na parede do quarto de uma bebê. A transição sutil entre as cores proporciona um ambiente leve e envolvente Foto: Duna Senna Arquitetura/ Divulgação Legenda: Cor Tamarindo da Suvinil no teto do quarto, em projeto de Vanessa Ribeiro Foto: Mariana Orsi/ Divulgação

Dá para usar diferentes cores em um mesmo ambiente, contanto que fique harmônico aos olhos. Nesse momento, entra o gosto pessoal dos pais com o senso estético de um profissional da área.

Ah, as formas geométricas com listras ou poás deixam tudo mais interessante e divertido, como o degradê na parede com diferentes tons de rosa. Outra inspiração é escolher uma cor para pintar o teto e deixá-lo em destaque, ou quem sabe fazer o efeito de meia parede pintada de uma cor e a outra metade de outra. Simples e lindo!

Cuidados especiais

Um cuidado ao escolher tintas para o ambiente infantil é que elas sejam laváveis e antimofo. Também fique atento ao tempo que vai pintar esse quarto, pois se estiver grávida o ideal é que a pintura seja feita pelo menos dois meses antes do parto, para evitar que o recém-nascido chegue e tenha contato com qualquer cheiro da tinta.

A fase da criança Legenda: Projeto por Duda Senna com cores suaves em tons de rosa Foto: Duda Senna Arquitetura/ Divulgação

Quem tem filhos sabe que o tempo voa. A gente pisca e logo chega uma nova fase de descobertas e interesses. O ideal é que a decoração do quarto acompanhe cada fase e, assim como trocamos o berço pela caminha, os ursos pelos carrinhos ou bonecas, por que não mudar o tom da parede para uma nova etapa?

Finalizo as inspirações com esse quarto que tem uma paleta vibrante e cheia de identidade, em que o verde predomina, pois vive uma fase de paixão pelos dinossauros. Tem cor, tem estampa e muita personalidade. Legenda: Com uma paleta vibrante e cheia de identidade, este quarto projetado por Bruna Galliano aposta em tons predominantes de verde para criar um ambiente lúdico e envolvente Foto: Bruna Galliano/ Dvulgação