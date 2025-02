Mesa de cabeceira: dicas para acertar na escolha desse móvel funcional do quarto

Um móvel funcional e indispensável no quarto é a mesa de cabeceira. Ela funciona como apoio lateral da cama para abajur, controles e objetos pessoais. Quanto ao tamanho, altura e se deve ter gavetas, te conto logo abaixo com dicas preciosas de como escolher essa peça de forma assertiva.

Em um quarto de solteiro, é mais simples escolher uma mesa de cabeceira pensando no estilo de vida da pessoa que ali dorme. Se gosta de livros, usa óculos, leva garrafa de água para o quarto e passa uns creminhos noturnos, vale apostar em um móvel com gavetas para manter os itens guardados.

Para os mais minimalistas que desejam apenas um apoio para o controle da TV, basta escolher uma mesa que se encaixe confortavelmente entre a cama e a parede, por exemplo. Em ambos os casos, vale ficar atento à altura do móvel, que pode ser igual ou um pouco menor que o colchão.

Legenda: Mesa de cabeceiras sem gavetas para os mais minimalistas: altura deve ser igual ou menor que o colchão Foto: Xavier Neto

Lembre-se de medir o espaço e deixar alguns centímetros de respiro para não atrapalhar o caimento da colcha de cama. O ideal é que essa mesa seja um apoio prático e de acesso confortável na hora em que se está deitado, sabe? Se ela vai ser quadrada ou redonda, é algo mais pessoal mesmo.

Assimetria em alta

Uma das dúvidas frequentes é se é obrigatório usar peças iguais nas laterais de uma cama de casal. A resposta é que depende do estilo da decoração do quarto para definir essa composição. A assimetria está em alta, o que significa que pode usar em formatos diferentes, mas, de certa forma, elas precisam harmonizar.

Legenda: Composição com diferentes alturas e bom espaço de caimento para colcha Foto: Xavier Neto

Se o quarto tem características mais retrô com ar clássico, acredito que vale seguir na ideia das mesas de cabeceiras iguais, inclusive, com direito a gavetas. Já se a proposta for mais contemporânea, pode apostar em uma retangular de um lado e redonda em outro, inclusive, é como uso aqui em casa e amo.

Legenda: Mesas de cabeceiras iguais em projeto das arquitetas Paiva e Passarini Foto: Xavier Neto

Fique atento à escolha dos materiais e cores das mesas de cabeceiras em formatos diferentes para que tenham sincronia no estilo. Para além da funcionalidade, a estética também importa e, claro, caminham juntas quando falamos de decoração.

Toque criativo

Falando em assimetria de formatos, uso por aqui também uma composição de um lado da cama com duas mesinhas de diferentes alturas. Essa é outra forte tendência que dá um dinamismo no décor imprimindo personalidade ao cantinho.

Legenda: Mesa de cabeceira como ponto de cor na decoração Foto: Xavier Neto

E quanto às cores escolhidas para esse móvel também vai depender do estilo do quarto e dos moradores. A combinação de branco e amadeirado não tem erro, mas se for o seu estilo ousar com um móvel verde como ponto de cor no canto do quarto, se joga. A ideia dessa peça é ser personalizada para quem usa. Inspire-se nas ideias.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora