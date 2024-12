Como montar tábua de frios para a noite de Réveillon

A mesa nos conecta com quem amamos e, na virada do ano, é nela que brindamos e petiscamos delícias até o amanhecer. Uma boa ideia é apostar na tábua de frios com queijos, frutas e chocolates para as entradinhas dessa noite especial. Prática e agrada muitos paladares.

Na sua forma tradicional, você vai usar uma rodela de madeira para dispor os frios. Nesta tábua, eu usei queijos como gouda, parmesão, provolone e reino, além de salame defumado, amendoim, uvas, geleia de morango e cream cheese. Complemente com chocolates e finalize com folhas de manjericão para decorar.

Como montar

Para garantir um visual harmônico e convidativo da sua tábua, agrupe por tipo de alimento. É a setorização dos queijos, embutidos, frutas, doces e oleaginosas que deixa essa entrada mais caprichada e bonita.

Comece pelas bordas criando uma moldura em toda a tábua e vá preenchendo sem deixar espaços. Outra dica é diversificar os cortes para cada tipo de queijo: redondos, triangulares e em tiras. Posicione cada um no seu espaço e intercale com mini torradas enfileiradas, amendoim, uvas e os chocolates.

Legenda: Diversificar os cortes para cada tipo de queijo é um dos truques para monta uma tábua bonita Foto: Acervo Pessoal

Autonomia dos convidados

A ideia de deixar todos os queijos cortados é facilitar para o convidado petiscar. Dessa forma, basta dispor garfinhos ou palitos ao lado para deixar tudo prático. A tábua é excelente também por conta dessa autonomia dos convidados, pois não precisamos nos preocupar em esquentar ou servi-los com frequência. Fica todo mundo bem à vontade.

Cream cheese board

Deixe sua mesa com tábua de frios ainda mais interessante com molhos e geleias. Coloquei em prática uma inspiração de “cream cheese board”, que nada mais é que o cream cheese espatulado direto em uma tábua com geleia de morango, castanhas e mel. Perfeito para comer com torradas.

Legenda: Cream cheese board é o cream cheese espatulado na tábua com geleia de morango, mel e castanha Foto: Acervo Pessoal

Boas-vindas na taça

Outra ideia criativa é usar a tampa de bambu dos seus potes da despensa para fazer mini tábua de frios e posicionar em cima de taças de vinho. Usei três tipos de queijos: provolone, parmesão e gouda. Além de amendoim e folha de manjericão. Não fica um charme? Amei isso.

Legenda: Boas-vindas na taça para recepcionar os convidados Foto: Acervo Pessoal

Por fim e não menos importante, a decoração da mesa pode ter como base tons neutros como branco, bege e dourado, além de velas. Usei uma taça de champanhe como castiçal para vela, cumbuca e copo emborcado como mini boleira para panetone e cestaria em vime forrada com tecido para os pães. Inspire-se e celebre com charme por aí!

