Dicas de mesa posta romântica pra te inspirar e transformar datas especiais sem sair de casa

Há muitas formas de demonstrar afeto por quem amamos e preparar uma mesa para uma refeição caprichada é uma das minhas preferidas. Na semana do Dia dos Namorados, quero te mostrar como detalhes como abajur, fotos, menu personalizado e biscoitos decorados podem dar o toque especial nesse momento de refeição a dois.

Para começar, uma bandeja de café da manhã tem o poder de surpreender e abraçar. A montagem requer alguns cuidados como tirar os produtos das embalagens e servir em mini cumbucas. Dessa forma, você consegue dispor melhor os alimentos e fica muito mais charmoso. Já coloque o suco no copo, café na xícara, doces e salgados também servidos nas louças. Forre com um guardanapo de tecido e dê o toque final com flores. O resultado é lindo demais!

Veja também Ana Karenyna Uma festa afetiva: dicas de decoração e organização para aniversário de 1 ano Ana Karenyna Mesa posta temática inspirada na Costa Amalfitana

Se você preferir servir o café na mesa, você pode usar as cores rosa e vermelho que são as cores do amor e da paixão. Use jogo americano ou sousplat, prato de sobremesa, pires, xícara, talheres e taças. Personalize com biscoitos temáticos e flores para deixar a proposta ainda mais romântica.

Frescor na mesa

Outra ideia é seguir uma cartela de cor mais fresh como uma mesa repleta como mesa que tem a temática limão siciliano com fotos nos detalhes e nome do casal marcando o lugar. Nessa proposta, usei toalha de mesa estampada e sousplat de palha. Essa sobreposição cria um movimento com cor e textura na mesa super bacana. Sirva as delícias em mini tábuas e aproveite o momento.

Capricho ao servir

A beleza encanta e também comemos com os olhos, viu? Um simples waffle pode ficar ainda mais atrativo quando servimos com morangos acompanhados de uma garrafinha com mel ou calda de chocolate. Abrace o pão com papel manteiga, um fio de sisal e ramo de alecrim. Espalhe velas pela mesa, guardanapo de tecido e flores. Simples, afetivo e lindo.

Jantar intimista

Anoiteceu e a sugestão é um jantar num clima intimista. Baixe todas as luzes de casa e sabe aquele abajur do quarto? Traz ele para a sala para deixar o ambiente acolhedor. Agora, você pode usar a criatividade servindo a refeição na mesa da sala ou no tapete simulando um piquenique, inclusive amo essa ideia.

Para personalizar essa mesa, aposte em papelaria com menu e tags com dizeres carinhosos. Uma mini tábua de frios sobreposta no prato raso é uma sugestão de aperitivo delicioso e encantador aos olhos. Para a sobremesa, que tal um mousse de maracujá servido na própria fruta? Dê o toque final com uma margarida e prontinho. Tudo isso para dizer que o amor mora nos detalhes e eles nunca passam despercebidos. Inspire-se!

Foto: Acervo Pessoal

Foto: Acervo Pessoal

Foto: Acervo Pessoal

Foto: Acervo Pessoal

Foto: Acervo Pessoal

Foto: Acervo Pessoal

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora