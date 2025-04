Vintage e retrô em alta na decoração; saiba como usar

Talvez você nunca tenha parado para pensar que as peças vintage e retrô têm significados diferentes. Ambas nos fazem voltar ao passado, mas o vintage se refere a algo realmente antigo, enquanto o retrô é uma interpretação de um estilo antigo. Na decoração, as duas propostas se encontram em ambientes repletos de personalidade.

Os revestimentos retrô nos fazem recordar as casas antigas na década de 60, 70 ou 80, e misturam nostalgia com toque de modernidade. Pastilhas, tijolinhos ou ladrilhos hidráulicos marcam presença em projetos atuais e nos teletransportam para outro tempo.

Revestimentos contam histórias

As pastilhas são os revestimentos em formatos quadradinhos e podem ser usadas em ambientes internos e externos. Fazendo uma releitura das pastilhas usadas antigamente, elas vêm coloridas, seja com tons mais vibrantes ou sóbrios como o preto. Na inspiração, um eletrodoméstico amarelo contrasta com a pastilha no preto e dá o tom retrô ao ambiente. Também são de fácil manutenção. Puro charme!

Outro revestimento que marcou décadas passadas foi o ladrilho hidráulico, que são produzidos de forma completamente artesanal, com matéria prima à base de cimento. Em uma releitura, surgem cerâmicas com a mesma padronagem em desenhos geométricos colorindo chão e paredes.

O granilite também surge repaginado. Ele, que marcou as décadas de 60 e 70, com uma estética de grânulos coloridos nos pisos e paredes dos ambientes. Atualmente, é possível encontrar a referência em diferentes marcas para imprimir o mesmo efeito nos projetos com granilite revestindo banheiros, salas, varandas e mais. Eu amo o efeito!

Tijolinhos na decoração

Todas essas referências unem nostalgia e sofisticação. E não posso finalizar sem mencionar os apaixonantes tijolinhos na decoração que atravessa diferentes estilos, desde o industrial até os mais modernos.

É uma característica forte dos bares de Nova York nos anos 1960, e atualmente compõe ambientes com ar descolado e cheios de personalidade. Há quem aposte no branco ou na cor de telha, tudo vai depender da composição completa do ambiente.