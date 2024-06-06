Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo têm lançamentos confirmados pela editora Todavia
Cantora apresenta repertório de samba no sábado (13); confira outras atrações que se apresentarão de sexta (12) a domingo (14)
Show acontece no sábado (18). Além do carioca, programação reúne Marcos Lessa, Super Banda, Os Transacionais, Marcelo di Holanda e Mateus Farias
Com versão também em vídeo, lançamento faz parte do selo Jasmin Music
Obra "Pretos e Pretas na Literatura de Cordel", tem três lançamentos marcados para o mês de novembro
Primeira edição da festa reúne Samba e MPB na quadra da Unidos da Cachorra
Espetáculo estreia no Nordeste, após anos de sucesso em cartaz em São Paulo e temporadas no Sul e Sudeste
Apresentação chega para reverenciar artistas como Dominguinhos, Cátia de França e Chico César
Kleber Lucas, Dragaxé, DJ Bugzinha, Samia e grupo Bom Lance, e Grupo Sambasim também integram a programação
10 anos após a partida, o mestre da sanfona é homenageado em musical que é sucesso de público com mais de 25 mil espectadores
Apresentação faz parte do projeto Praia da Música Cearense
De 8 a 12 de outubro, Teatro Municipal São José recebe instalação musical da Orquestra Petrobras Sinfônica
"Afiado: lâminas e esculturas" reúne mais de 40 peças
Programação do K4tO Musik no Cumbuco segue até domingo (24) com shows na orla
Primeira apresentação ao vivo será sábado (30), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste, com entrada gratuita
Espetáculo acontece sábado (23), às 19h, com ingressos a partir de R$ 50
Show integra a programação da Fenacce, que acontece de 26 de setembro a 1º de outubro no Centro de Eventos do Ceará
Bráulio Bessa e a cantora potiguar Tanda Macêdo participam do show no Teatro RioMar Fortaleza
Além do pernambucano, está confirmada a apresentação tradicional do Coral da Luz nas sacadas do Hotel Excelsior
O show "Maria da Canção" reúne os dois artistas baianos em uma celebração de música, fé e 25 anos de amizade