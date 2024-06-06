Diário do Nordeste
Lorena Cardoso Editora de cultura e comportamento do Diário do Nordeste. Dicas da cena cultural cearense.
Lorena Portela, escritora e jornalista cearense, estreia na Todavia com seu segundo romance

Cearense Lorena Portela anuncia segundo romance "O amor e sua fome"

Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo têm lançamentos confirmados pela editora Todavia

Lorena Cardoso 06 de Junho de 2024
Roberta Sá faz show no Pré-Carnaval de Fortaleza

Roberta Sá faz show gratuito no Pré-Carnaval de Fortaleza

Cantora apresenta repertório de samba no sábado (13); confira outras atrações que se apresentarão de sexta (12) a domingo (14)

Lorena Cardoso 10 de Janeiro de 2024
Diogo Nogueira celebra os sucessos dos 15 anos de carreira no repertório do show em Aracati

Diogo Nogueira faz show gratuito no Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati

Show acontece no sábado (18). Além do carioca, programação reúne Marcos Lessa, Super Banda, Os Transacionais, Marcelo di Holanda e Mateus Farias

Lorena Cardoso 09 de Novembro de 2023

Ricardo Bacelar e Jaques Morelenbaum lançam parceria musical em single “O meio do mundo”

Com versão também em vídeo, lançamento faz parte do selo Jasmin Music

Lorena Cardoso 04 de Novembro de 2023
Alberto Perdigão é jornalista, professor e pesquisador

Jornalista Alberto Perdigão lança livro sobre cordel a serviço da negritude

Obra "Pretos e Pretas na Literatura de Cordel", tem três lançamentos marcados para o mês de novembro

Lorena Cardoso 03 de Novembro de 2023
Samba da Gabi, Pantico Rocha Trio e Bloco Unidos da Cachorra fazem o

Sambinha de Chinela traz shows de Gabi Nunes, Unidos da Cachorra e Pantico Rocha Trio

Primeira edição da festa reúne Samba e MPB na quadra da Unidos da Cachorra

Lorena Cardoso 01 de Novembro de 2023

Denise Fraga apresenta espetáculo "Eu de Você" em temporada gratuita na Caixa Cultural Fortaleza

Espetáculo estreia no Nordeste, após anos de sucesso em cartaz em São Paulo e temporadas no Sul e Sudeste

Lorena Cardoso 01 de Novembro de 2023

Cantora Khrystal apresenta novo show com repertório em homenagem ao Nordeste nesta quinta-feira (26)

Apresentação chega para reverenciar artistas como Dominguinhos, Cátia de França e Chico César

Lorena Cardoso 26 de Outubro de 2023
A sambista Teresa Cristina e o rapper MV Bill são algumas das atrações da festa de inauguração da sede da Cufa no Ceará

Teresa Cristina, MV Bill e mais fazem show gratuito na inauguração de sede da Cufa em Fortaleza

Kleber Lucas, Dragaxé, DJ Bugzinha, Samia e grupo Bom Lance, e Grupo Sambasim também integram a programação

Lorena Cardoso 25 de Outubro de 2023
Musical Dominguinhos que homenageia o grande mestre da sanfona já lotou teatros em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro

Musical 'Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais' faz temporada em Fortaleza

10 anos após a partida, o mestre da sanfona é homenageado em musical que é sucesso de público com mais de 25 mil espectadores

Lorena Cardoso 20 de Outubro de 2023
Formada em 2007, a banda Os Transacionais conquistou seu público nos carnavais de Fortaleza

Banda Os Transacionais faz show gratuito em Paracuru no sábado (21)

Apresentação faz parte do projeto Praia da Música Cearense

Lorena Cardoso 20 de Outubro de 2023
Caixas de som instaladas na sala proporcionam ao visitante a experiência de ocupar os lugares dos instrumentos em um concerto sinfônico. O percurso dura 30min e é livre para todos os públicos

Sabe como uma orquestra sinfônica funciona? Exposição gratuita traz a Fortaleza uma imersão sonora

De 8 a 12 de outubro, Teatro Municipal São José recebe instalação musical da Orquestra Petrobras Sinfônica

Lorena Cardoso 04 de Outubro de 2023

Célio Gurgel abre exposição individual em Fortaleza

"Afiado: lâminas e esculturas" reúne mais de 40 peças

Lorena Cardoso 28 de Setembro de 2023

Cumbuco tem fim de semana de shows: Andrew Tosh, Toni Garrido e Selvagens à Procura de Lei

Programação do K4tO Musik no Cumbuco segue até domingo (24) com shows na orla

Lorena Cardoso 22 de Setembro de 2023

Caio Castelo lança álbum "Passo" nas plataformas de streaming

Primeira apresentação ao vivo será sábado (30), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste, com entrada gratuita

Lorena Cardoso 22 de Setembro de 2023

“Gonzagão Sinfônico”: Cineteatro São Luiz recebe Quinteto Violado e OSUECE em concerto de homenagem

Espetáculo acontece sábado (23), às 19h, com ingressos a partir de R$ 50

Lorena Cardoso 21 de Setembro de 2023

Jorge Vercillo faz show com entrada solidária em Fortaleza

Show integra a programação da Fenacce, que acontece de 26 de setembro a 1º de outubro no Centro de Eventos do Ceará

Lorena Cardoso 14 de Setembro de 2023

Waldonys comemora aniversário com show inédito "Causos, cantos e poesias"

Bráulio Bessa e a cantora potiguar Tanda Macêdo participam do show no Teatro RioMar Fortaleza

Lorena Cardoso 13 de Setembro de 2023

Geraldo Azevedo faz show em Fortaleza na abertura do Natal de Luz

Além do pernambucano, está confirmada a apresentação tradicional do Coral da Luz nas sacadas do Hotel Excelsior

Lorena Cardoso 05 de Setembro de 2023

Mariene de Castro e Roberto Mendes fazem show no Theatro José de Alencar em setembro

O show "Maria da Canção" reúne os dois artistas baianos em uma celebração de música, fé e 25 anos de amizade

Lorena Cardoso 01 de Setembro de 2023
