Geraldo Azevedo faz show em Fortaleza na abertura do Natal de Luz

Geraldo Azevedo é uma das atrações confirmadas na abertura do 27º Ceará Natal de Luz, que acontece no dia 17 de novembro, na Praça do Ferreira.

A abertura também será marcada pela tradicional apresentação do Coral da Luz. Formado por 150 crianças e adolescentes, sob regência da maestrina Socorro Raulino e direção musical do maestro Poty, o grupo se reveza nas apresentações realizadas ao longo de todo o ciclo natalino, diariamente nas sacadas do Hotel Excelsior.

O Ceará Natal de Luz é realizado pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e pela CDL de Fortaleza.