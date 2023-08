Silvero Pereira aparece como o 'maníaco do parque' em primeira imagem oficial do filme

A primeira imagem oficial do filme sobre o assassino Francisco de Assis Pereira, o "maníaco do parque", foi divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A foto mostra o ator cearense Silvero Pereira como o criminoso, sendo conduzido por policiais civis para a Casa de Custódia de Taubaté.

Baseada em fatos reais, a história se passa durante a Copa do Mundo da França, em 1998, e conta os crimes que Francisco praticava nas horas vagas do trabalho como motoboy.

O serial killer foi condenado a 121 anos de prisão, em 2002, por atacar 21 mulheres e assassinar dez. Ele ganhou o apelido de "maníaco do parque" por cometer os homicídios no matagal do Parque do Estado, também conhecido como Parque do Ipiranga, em São Paulo. O local também era usado por ele para esconder os corpos das vítimas.

Previsão de estreia

O filme está previsto para estrear em 2024, no Prime, assim como o documentário: "O Maníaco do Parque: a história não contada".

'Maníaco do parque'

Francisco fingia ser agente de modelos para convencer as vítimas a saírem com ele. Ele as levava até o parque, as estuprava e, depois, assassinava. Os corpos em decomposição de duas das vítimas foram encontrados por um jovem que se embrenhou na mata, no dia 4 de julho de 1998, para procurar uma pipa.

O próprio assassino afirmou, em 2001, ter matado 15 mulheres.