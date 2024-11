Adega em casa: confira dicas para armazenar vinhos e decorar seu ambiente

Há vinhos para todos os gostos e bolsos, por isso ter uma adega em casa não é considerado um item de luxo. E adega nada mais é que um espaço para armazenar vinhos. Quero te mostrar que é possível ter um cantinho para guardar seus rótulos preferidos, seja num projeto grandioso ou em com uma ideia criativa e acessível. Inspire-se!

Na hora de escolher um local para ser o espaço dos vinhos em casa, evite lugares muito iluminados ou quentes. Análise um ambiente que seja mais escuro e, de certa forma, arejado. O ideal é que a temperatura seja amena e constante. Deixe os vinhos longe de fontes de calor, como o fogão, por exemplo.

De acordo com especialistas, luz e calor podem intensificar processos químicos e biológicos que ocorrem na bebida, alterando o sabor e a estrutura do vinho. Se o problema for a falta de espaço, você pode escolher um modelo de adega pequena ou um armário. A desvantagem é a baixa capacidade de armazenamento.

Legenda: Quando um armário em casa vira adega e acomoda também bebidas destiladas. Inspire-se Foto: . Acervo pessoal

Garrafas na horizontal

Uma curiosidade é que a melhor posição para armazenar o vinho é a horizontal. O motivo? A rolha tem que estar umidificada. Se você for guardar um vinho que já abriu, pode colocar na vertical, mas não por muito tempo, pois altera o sabor. Já fiz o teste aqui em casa, inclusive, e mudou completamente a estrutura.

Nesse cantinho de vinho, deixe por perto itens indispensáveis para servi-los: saca-rolhas, fechadores a vácuo, decanter e também taças. Assim, fica tudo mais prático e seu espaço personalizado para os momentos de celebrações. Use uma bandeja ou organizadores.

Legenda: Sonho de consumo para muitos. Esse projeto da BMA Studio é esse cômodo que virou uma adega climatizada para até 328 garrafas de vinhos Foto: Guilherme Pucci/ Divulgação

Vinhos na parede

Em projetos mais elaborados, você pode até planejar sua adega ao lado da cristaleira de taças deixando tudo setorizado. Mas essa não é a realidade de muitos, então uma ideia criativa vai te surpreender: parede de vinhos com suporte em metalon.

Nessa proposta, o ideal é que escolha uma parede que não tenha luz direta do sol na sua casa. O suporte também permite que as garrafas sejam armazenadas na posição horizontal, que é uma das recomendações citadas. Outro ponto positivo dessa ideia é o efeito decorativo lindo e você visualizar quais vinhos têm para consumir. Eu amo!

Anota mais essa dica de espaço de armazenamento: ao pensar na qualidade de vinhos que quer guardar, multiplique para que sobre espaço e caiba sempre novos rótulos. Ainda mais agora com festas de fim de ano chegando, há muito o que celebrar, então, finalizo aqui com um belo um brinde aos bons momentos. Tim-tim!